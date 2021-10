Mahnwache gegen Rechts

Die bisher zwei Mahnwachen gegen Rechts des DGB-Gewerkschaftsbunds vor dem Verlagsgebäude von „Manuscriptum“ in Lüdinghausen sollen nicht die letzten sein. „Wir lassen uns diesen Seitenhieb nicht gefallen“, sagt DGB-Regionsgeschäftsführer Volker Nicolai-Koß gestern im Pressegespräch in Lüdinghausen in der Burg Vischering. Am Donnerstag, 7. Oktober, soll vor dem Verlag an der Bahnhofstraße eine weitere friedliche Mahnwache stattfinden.

Der „Seitenhieb“ – das waren Postwurfsendungen kurz vor den Bundestagswahlen der Thomas-Hoof-Gruppe, zu der der Verlag Manuscriptum gehört. Zahlreiche Lüdinghauser Bürger erhielten das Flugblatt, in dem, wie berichtet, Gewerkschafter und SPD-Vertreter, aber auch Fridays for Future und die Presse angegangen werden. Der Verlag Manuscriptum bringt Bücher der Neuen Rechten heraus, darunter die hinlänglich bekannten Extrem-AfDler Alexander Gauland und Björn Höcke, aber auch Autoren aus dem Bereich von Verschwörungsideologien.

„Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass es hier so etwas gibt und die Bürger im Kreis Coesfeld wachsam sein sollen“, sagt DGB-Kreisvorsitzender Ortwin Bickhove-Swiderski. Seit Jahrzehnten setzt er sich gegen Rechtsextremismus ein. In dem Pamphlet werden er und der Dülmener SPD-Landtagsabgeordnete André Stinka als Karikaturen abgebildet. „Wir werden öffentlich wegen unseres friedlichen und demokratischen Protestes angegriffen“, so Bickhove-Swiderski.

Die Mahnwache am 7. Oktober, die von den Grünen, den Friedensfreunden Dülmen und weiteren Initiativen und Parteien unterstützt wird, soll nicht die einzige Aktion sein. „Wir schreiben den Lüdinghauser Bürgermeister an, um ihn zu bitten, sich zu positionieren“, so Bickhove-Swiderski. Vorgänger Richard Borgmann hatte das bereits getan. Außerdem ist ein Bürgerantrag für den Rat in Vorbereitung. „Wir möchten eine Diskussion anstoßen“, so Bickhove-Swiderski. „Im Idealfall beteiligen sich auch Schulen daran.“

Der DGB-Kreisvorsitzende ist der Meinung, dass „wir aus der Geschichte heraus eine Verpflichtung haben, genau hinzugucken. Wir sind keine Zensoren, aber wollen aufmerksam machen“. Am liebsten wäre es den Organisatoren, dass der Verlag seine Koffer packt.

Die Thomas-Hoof-Gruppe ist vor vier Jahren von Waltrop nach Lüdinghausen gezogen. Auf Nachfrage unserer Zeitung, warum das Unternehmen das Faltblatt verteilt habe, schickt der Prokurist des Hauses einen Brief zur Kenntnis, der an Bürgermeister Ansgar Mertens gerichtet ist. Mit dem Faltblatt reagiere die Hoof-Gruppe auf den „wiederholten Versuch von SPD-Politikern, uns zu einem in Lüdinghausen unerwünschten Unternehmen zu erklären“, heißt es darin. Thomas Hoof fordert den Bürgermeister dazu auf, die SPD-Fraktion zurechtzuweisen.

Hoof selber bezeichnet sich in dem Brief als „liberalen Geist“. Dass er Autoren aus dem AfD-Bereich verlege, sei kein Skandal, sondern vielmehr, dass demokratische Parteien dies als Skandal betrachten.

Die Mahnwache findet von 17 bis 19 Uhr am Donnerstag, 7. Oktober, statt.