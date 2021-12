Marihuana, Diamanten, Motorräder

In Darfeld und in Darup entdeckten die Beamten der Kreispolizei Marihuana-Plantagen.

Die Marihuana-Plantagen befanden sich in einer Halle in Rosendahl-Darfeld und in einer weiteren Halle in Nottuln-Darup. Insgesamt wurde drei Personen vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

Schon vor sechs Monaten ergaben sich aus einem anderen Ermittlungsverfahren Hinweise auf einen Handel mit Betäubungsmitteln aus einer Gewerbehalle in Rosendahl-Darfeld. Die Halle gehört einem 70-jährigen Münsteraner, den die Beamten in seiner Wohnung in Havixbeck antrafen. In der Halle in Darfeld wohnt ein 40-jähriger Mann, der im Verdacht steht, den Münsteraner bei seinen Geschäften unterstützt zu haben.

Außerdem wird ein 57-jähriger Mann aus Haltern verdächtigt. Bei ihm fanden die Beamten bei der Durchsuchung eine größere Menge Bargeld, Uhren, Diamanten und Waffen. In einer Halle in Dülmen, die der Halterner nutzte, stellte die Polizei eine größere Menge Marihuana sicher. Insgesamt entdeckten die Beamten etwa fünf Kilogramm Marihuana.

Im persönlichen Umfeld der Festgenommenen besaßen zwei Personen legal Waffen. Die Polizei stellte die Waffen sicher und prüft nun, ob die beiden Personen geeignet zum Führen der Waffen sind.