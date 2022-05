Medaillen für Fluthilfe in Eschweiler

Kreis Coesfeld

Die Einsatzkräfte aus dem Kreis Coesfeld, die Mitte Juli 2021 im Zuge der Flutkatastrophe in Eschweiler tätig wurden, nahmen in der vergangenen Woche eine ganz besondere Auszeichnung entgegen: Das Land NRW hatte durch Innenminister Herbert Reul eine Fluthelfermedaille gestiftet, die Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr nun feierlich überreichte. 104 Einsatzkräfte wurden an zwei Terminen in der Feuerwache Coesfeld und auf Burg Vischering in Lüdinghausen geehrt.