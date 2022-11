Mehr als 200 Azubi-Plätze unbesetzt

Wer im zurückliegenden Jahr einen Ausbildungsplatz gesucht hat, hatte es so einfach wie wohl noch nie. Rein rechnerisch standen jeder Bewerberin und jedem Bewerber 1,4 Ausbildungsstellen gegenüber. Im Vorjahr waren es noch 1,35 Stellen für jeden Bewerber. Tendenziell sinkt die Zahl der Bewerber, während die Zahl der Ausbildungsplätze steigt. Da wirkt es so, als haben die Jugendlichen die freie Auswahl. Dass es nicht immer so einfach ist, erklärt der Leiter der Agentur für Arbeit Coesfeld, Frank Thiemann, in einer Bilanz zum Ausbildungsjahr 2021/2022.

Im Kreis Coesfeld meldeten sich im Laufe des statistischen Ausbildungsjahres 1213 Jugendliche bei der Agentur für Arbeit als Bewerberin oder Bewerber, 73 weniger als im Vorjahreszeitraum. „Perspektivisch wird diese Zahl leider eher kleiner“, prognostiziert Thiemann und nennt dafür zwei Gründe. „Das eine sind rückläufige Zahlen der Schulentlassenen. Zum zweiten gibt es weiterhin den Trend zu höheren Schulabschlüssen und dem anschließenden Studium. Diese jungen Menschen stehen für eine Ausbildung damit erstmal nicht zur Verfügung.“

Die Unternehmen hingegen setzten voll auf Ausbildung. Sie meldeten 1797 Ausbildungsstellen, 44 mehr als im Vorjahr. Das entspricht einem Anstieg um 2,6 Prozent. Zum 30. September waren davon noch 207 Stellen unbesetzt, 38 weniger als zum Ende des letzten Berichtsjahres. „Die Unternehmen wissen, dass es immer schwieriger wird, Fachkräfte am Markt zu finden. Der Weg, diese selbst auszubilden und dann an sich zu binden, ist genau richtig“, so Thiemann.

Beide Entwicklungen führten aber zu einem Ungleichgewicht am Ausbildungsmarkt. „Für die Bewerberinnen und Bewerber verbesserte das natürlich die Chancen, denn ihnen standen mehr Ausbildungsstellen zu Verfügung“, so Thiemann. Trotzdem mussten sich junge Menschen weiterhin um einen Ausbildungsplatz bemühen, wie der Ausbildungsmarktexperte erklärt: „Es gibt immer noch Berufe, in denen die Nachfrage bei jungen Menschen sehr hoch ist. Wer hier seinen Traumjob möchte, muss mit einer guten Bewerbung überzeugen.“ Teilweise passten auch Vorstellungen der Jugendlichen und die Anforderungen der Arbeitgeber oder auch die räumliche Entfernung zum Ausbildungsplatz nicht zusammen. „Das macht es schwer, alle Jugendlichen mit einem passenden Ausbildungsplatz zu versorgen“, so Thiemann.

Auch aus Sicht der Unternehmen stellte dies eine Herausforderung dar. Sie suchten dringend Nachwuchskräfte, bekamen aber längst nicht mehr alle Stellen besetzt. „Die Unternehmen müssen umdenken, was viele inzwischen tun. Es geht stärker darum, sich bei den Jugendlichen zu bewerben und ins Gespräch zu bringen. Nur wer eine Ausbildung bei sich spannend und interessant macht, kann punkten,“ verdeutlicht Thiemann.

Gleichzeitig geht es laut dem Leiter der Agentur für Arbeit Coesfeld darum, den Jugendlichen die vielfältigen Möglichkeiten einer betrieblichen Ausbildung näher zu bringen. „Die Karrieremöglichkeiten mit einer Ausbildung sind heutzutage in vielen Fällen sogar besser als mit einem Studium. Daher sollte sich jeder Jugendliche auch mit dieser Option beschäftigen.“ Egal ob fachliche Spezialisierung und ein Aufstieg in der Tätigkeit, Meister oder Techniker oder gar eine Betriebsübernahme: Alles sei möglich, betont Thiemann.

Zum Ende des Berichtsjahres waren noch 61 Jugendliche unversorgt. Das bedeutet, sie hatten noch keine Ausbildungsstelle oder eine andere Alternative. „Mit Ihnen standen und stehen wir weiter intensiv im Gespräch,“ betont Thiemann und ergänzt: „Wir möchten jedem von ihnen eine gute Alternative anbieten und sind sehr zuversichtlich, dass dies in den kommenden Wochen auch gelingen wird.“ Denn es sei auch jetzt immer noch möglich in eine Ausbildung einzusteigen.