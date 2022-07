Mehr Arbeitslose durch Ukraine-Krieg

(vth). Steigende Arbeitslosenzahlen: Im Kreis Coesfeld waren Ende Juli 3719 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 440 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,4 Prozentpunkte auf nun drei Prozent. Ursache dafür sind mehr arbeitslose Jugendliche und mehr Arbeitslose aus der Ukraine. So sind im Juli 236 Ukrainerinnen und Ukrainer neu auf die kommunalen Jobcenter zugegangen, um hier betreut zu werden. Betroffen sind insbesondere Frauen aus der Ukraine – das ist auch kein Wunder: „Unter den geflüchteten Menschen sind überwiegend Frauen mit ihren Kindern zu uns gekommen“, erläutert Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Die Jobcenter im Kreis Coesfeld betreuten im Juli insgesamt 2122 arbeitslose Personen. Damit stieg die Anzahl der Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II, für die die Jobcenter der Kommunen zuständig sind, im Vergleich zum Vormonat um 245 Personen. Die anteilige Arbeitslosenquote liegt bei 1,7 Prozent (Vormonat: 1,5 Prozent).

Quote steigt auf drei Prozent

Zudem erhöhte sich die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen unter 25 Jahren. Zuletzt waren in dieser Altersgruppe 467 Menschen arbeitslos gemeldet. Insgesamt 126 Frauen und Männer meldeten sich nach einer Ausbildung neu arbeitslos. „In der Regel übernehmen die Unternehmen ihre Nachwuchskräfte nach der Ausbildung. Dort, wo das nicht möglich ist, melden sich junge Menschen übergangsweise arbeitslos“, erklärt Frank Thiemann, Leiter der Agentur für Arbeit Coesfeld. Dies sei ein saisonaler Effekt und typisch für die Jahreszeit. „Die betroffenen Ausbildungsabsolventen sind als Fachkräfte am Arbeitsmarkt gefragt“, betont Thiemann und geht daher davon aus, dass sich die Jugendarbeitslosigkeit in den nächsten Wochen und Monaten wieder verringern wird.

Ein weiterer saisonaler Effekt sei das Ende von einigen befristeten Beschäftigungen zu Ende Juni. „Auch diese Menschen haben, wenn sie über eine abgeschlossene Ausbildung verfügen, gute Chancen am Arbeitsmarkt“, unterstreicht Thiemann. Denn nach wie vor ist die Personalnachfrage in den Unternehmen hoch.