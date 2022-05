Mehr Inklusion im Sport

Kreis Coesfeld

Sportangebote für Menschen mit Beeinträchtigung – was gibt es da überhaupt? Was können Vereine besser machen? Was Kitas und Schulen? „Inklusion ist zwar in vielen Bereichen angekommen, aber oft fehlen wichtige Puzzleteile, um sie erfolgreich umzusetzen“, sagt Ruth Büscher, die das landesweite Projekt „Inklusion vor Ort“ leitet. Der Kreis Coesfeld ist dabei eine von drei ausgesuchten Modell-Regionen. „Hier sollen Lösungen für den ländlichen Raum beispielhaft gesucht werden“, erklärt Büscher. Die DJK Sportverbände Münster und Köln bringen in dem Mitmach-Projekt Sportvereine, Kommunen, Schulen, Kitas, Träger der Eingliederungshilfe und Selbsthilfegruppen sowie alle Interessierte im Kreis Coesfeld zusammen, um inklusiven Sport vor Ort für alle zu ermöglichen.

Von Viola ter Horst