Mehr Jugendbeteiligung – aber wie?

Kreis Coesfeld

Kinder und Jugendliche verstärkt am politischen Diskurs teilhaben lassen – dieses Ziel wollen sie alle verfolgen. Doch bei der Frage nach dem Wie waren sich die Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Schule und Integration am Montagabend nach den beiden Anträgen der Grünen noch uneins. Konkret regen die Grünen an, sich über die Einrichtung einer kreisweiten Jugend-App bei den Kommunen Voerde und Wesseling zu informieren, wo dies bereits geschehen ist. Ein zweiter Antrag zielt auf die Bildung eines Jugendparlaments ab.

Von Florian Schütte