„Mehr Klarheit beim Tierschutz“

Die Corona-Pandemie, jetzt der Ukraine-Krieg – das bedeutet auch für den Tierschutz mehr Aufgaben und höhere Kosten. Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, wünscht sich eine deutlich stärkere Unterstützung von Land und Bund, weniger Bürokratie und klare Regelungen für den Tierschutz. Denn mit den Zuständigkeiten ist das so eine Sache. „Eigentlich sind die Kommunen verantwortlich“, sagt Schröder, der im Rahmen seiner Tierheim-Rundreise gestern den Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung und das Tierheim in Lette besuchte. „Die Tierschutzvereine übernehmen für die Kommunen Aufgaben wie die Unterbringung und die Pflege eines Fundtiers.“ Bei der finanziellen Ausstattung hapere es aber überall, zumal auch wieder Bundes- und Landesrecht greife. „Ich höre mich bei den Vereinen um, wie es im Moment läuft“, erklärt Schröder den Anlass seiner Tierheim-Rundreise. Der Tierschutzbund fordert zum Beispiel einheitlichere Sätze für die Unterbringung von Fundtieren, die die Kommunen den Tierschutzvereinen zahlen. „Die sind in den Städten und Gemeinden überall unterschiedlich“, erläutert Schröder. „Sinnvoller wäre es, wenn es Eckdaten dafür gäbe.“ Die Verhandlung über die Kostenerstattung könne nicht Sache des Ehrenamts sein, so wie es jetzt sei. Die Kommunen müssten wiederum von Land und Bund entsprechende Mittel für den Tierschutz erhalten, die sie weitergeben können. Auch, was die Einrichtung von Tierheimen oder die vielerorts erforderliche Erneuerung angeht.

Auch der Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung, der sich um Tiere aus dem ganzen nördlichen und mittleren Kreis Coesfeld kümmert, muss neu bauen, weil das jetzige Tierheim nicht mehr den Anforderungen genügt. Und steht bekanntlich vor Finanzierungsproblemen. Denn nachdem die kfw-Förderung auf Bundesebene plötzlich eingestampft wurde, ist eine Finanzierungslücke von 200 000 Euro für das Zwei-Millionen-Euro-Projekt entstanden (wir berichteten). „Dazu kommt ein weiteres Loch, das durch die inzwischen immens gestiegenen Baukosten klafft“, erklärt Geschäftsführerin Sandra Kassenböhmer. Jetzt hofft der Tierschutzverein auf die Kommunen, mit denen er im Verbund steht. Ein Konzept gebe es. „Dafür müssen aber die Räte aller beteiligten Städte und Gemeinden zustimmen“, erklärt Kassenböhmer.

Die neue Förderung, die auf Bundesebene statt der kfw-Förderung ins Leben gerufen wurde, hat der Tierschutzverein inzwischen abgehakt. „Dafür müssten wir noch mehr investieren, um die Anforderungen zu erfüllen“, sagt Kassenböhmer. Außerdem müsse endlich mit dem schon länger geplanten Bau des Tierheims begonnen werden, weil sonst bereits zugesagte Fördermittel wieder verfallen. „Wir brauchen dringend Planungssicherheit.“

Als ein weiteres Thema sprach Schröder bei seinem Besuch mitgebrachte Tiere von Geflüchteten aus der Ukraine an. In Flüchtlingunterkünfte sind Tiere oft nicht erlaubt und außerdem müssen sie wegen der Tollwutgefahr zunächst in Quarantäne. „Es sollte im Vorfeld geklärt werden, wohin die Tieren können und wer die Kosten für Unterbringung, Impfungen und Futter übernimmt“, fordert Schröder. Er rechnet zudem mit einer Vielzahl an Tieren, die in der Ukraine zurückgelassen wurden und mit Rettungsaktionen nach Deutschland geholt werden. Klar sei, dass die Tierschutzvereine dringend Unterstützung für die Aufgaben benötigen. „Noch haben wir kein Tier aus der Ukraine hier“, sagt Kassenböhmer. Doch die Tierschützer rechnen damit, dass sich das bald ändern könnte. „Ad hoc hätten wir vielleicht drei Zwinger, wenn Hunde in Quarantäne müssten. Mehr nicht“, bestätigt Kassenböhmer das Platzproblem.

Etwas lockerere Regelungen gibt es in NRW, wenn Geflüchtete aus der Ukraine mit ihren Tieren privat unterkommen. Sie müssen ihr Tier dann nicht für die Quarantäne weggeben, aber dafür sorgen, dass es zunächst nicht in Kontakt mit anderen Tieren und Menschen kommt. Diese Regelung begrüßen die Tierschützer. Das Kreisveterinäramt Coesfeld hat dazu für Geflüchtete Informationen zusammengestellt, auch auf Ukrainisch.