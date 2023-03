„Mehr Online-Lösungen für alle“

Olfens Bürgermeister und Kreis-Bürgermeistersprecher Wilhelm Sendermann hätte gerne mehr Online-Dienstleistungen im Angebot der Rathäuser. „Wir könnten viel mehr machen“, erklärt er im Pressegespräch nach der Bürgermeisterrunde, die in Billerbeck stattfand. Zwar sei es für Bürger inzwischen möglich, viele Anliegen online abzuwickeln, aber längst noch nicht alle. „Wir sind weit vom Ziel entfernt“, so Sendermann. Die Städte und Gemeinden fordern, dass Land und Bund zentral mehr Lösungen für alle Rathäuser zur Verfügung stellen, wenn es um einheitliche Dienstleistungen geht.

Wenn bestimmte Angebote für Bürger landes- oder sogar bundesweit identisch seien, ergebe es keinen Sinn, dass die Kommunen eigene Lösungen entwickeln, kritisiert Sendermann. „Da muss dann eine Lösung her, die alle nutzen können.“ Genau da hapere es. Auf Systeme und Softwareangebote warte man in den Rathäusern in vielen Bereichen.

Als Bürgermeister hat sich Sendermann vorgenommen, dass 2024 das Rathaus in Olfen mit dem Umzug digitalisiert ist. „Ich möchte eigentlich keine Papierakten mehr mitnehmen“, sagt er. Umso unglücklicher ist er mit der aktuellen Situation.

Es könne nicht sein, dass vor Ort Strukturen für Digitalisierungslösungen geschaffen werden und in einem Jahr präsentiere das Land etwas anderes.

„Da ist noch Luft nach oben“, bestätigt Billerbecks Bürgermeisterin und Gastgeberin Marion Dirks.

Der Kreis Coesfeld arbeitet schon seit Oktober 2020 mit dem Kreis Warendorf und den Städten Hamm und Münster zusammen, um gemeinsam mit den Kommunen das sogenannte „Onlinezugangsgesetz“ (OZG) umzusetzen. Das OZG verpflichtete eigentlich Bund, Länder und Kommunen, bis Ende 2022 ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Die Kreisverwaltung Coesfeld hat rund 375 OZG-relevante Prozesse identifiziert (wir berichteten bereits). 162 Bürger-Dienstleisutngen sind inzwischen online; fünf mit Online-Bezahlfunktion. Auch der Kreis klagt, dass zwar vieles selbst entwickelt werden könne, aber längst nicht alles und deshalb auch Ziele nicht erreicht würden. Der Großteil der sogenannten „Einer-für-alle-Leistungen“ (Efa-Leistungen) lasse bis heute auf sich warten, so der Kreis. Der Grundgedanke bei den Efa-Leistungen sei, dass ein Bundesland eine bestimmte Leistung zentral entwickelt und betreibt. Diese kann dann von anderen Kommunen genutzt werden. Doch da stockt es.