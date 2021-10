Mehr Rücksichtnahme größter Wunsch

In der Mitgliederversammlung in Coesfeld trat das Team die Nachfolge der bisherigen Vereinsführung an, weil deren Mitglieder aus verschiedenen Gründen nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung standen. „Ihr übernehmt keine leichte Aufgabe“, kommentierte Wahlleiterin Swetlana Böhm (Hagen) die einstimmige Wahl. Die neue Führung, so die Landesvorsitzende des WBSV anerkennend, habe damit die Eigenständigkeit der Bezirksgruppe gesichert und „verdiene jede Unterstützung“. Die wurde ihr vom scheidenden Vorsitzenden Raimund Kramps (Gescher) im Namen aller „Ehemaligen“ ausdrücklich zugesagt.

Wegen der Corona-Pandemie war nicht nur das 90-jährige Jubiläum 2020 mit vielen geplanten Aktionen ausgebremst worden. Auch die Mitgliederversammlung sowie zahlreiche persönliche Begegnungen fielen aus, die vor allem für Blinde und Sehbehinderte wichtig sind. „Geselligkeit, Treffen und Austausch lassen sich nicht digital ersetzen“, betonte die Landesvorsitzende in ihrem Glückwunsch zum Jubiläum und freute sich über das erste Zusammentreffen nach langer Zeit.

„Wir sehen weiter“, machte sie der Bezirksgruppe und ihrer neuen Führung Mut, die bislang engagierte Arbeit erfolgreich fortzusetzen. Selbsthilfe sei genauso aktuell wie in den letzten Jahrzehnten, auch wenn die Themen andere geworden seien. Neue Gesetze und Vorschriften hätten bessere Teilhabe und Selbstbestimmung ermöglicht und daran gelte es weiter zu arbeiten.

Wie lebhaft das Vereinsgeschehen vor Corona-Zeiten war, daran erinnerten Vorsitzender Raimund Kramps und Beisitzerin Maria Walterbach: Gründung der Radzfatz-Tandemgruppe in Coesfeld unter Leitung von Heribert Abel, Besuch des Imkerei-Museums in Gescher, gemeinsames Grillen, Weihnachtsfeier, gut besuchte Stammtische in Coesfeld, Dülmen, Ahaus und Gronau sowie aktive Beratungsarbeit von „Blickpunkt Auge“ mit Beraterin Ingrid Hams (Dülmen). Und langsam regt sich das Vereinsleben wieder. Der Stammtisch tagt wieder, eine Weihnachtsfeier ist am 4. Dezember geplant, sofern es die aktuellen Inzidenzen erlauben.

Über eine gesunde finanzielle Lage berichtete Kassierer Reiner Walterbach. Ihm und dem gesamten Vorstand wurde für die Jahre 2019 und 2020 einstimmig Entlastung erteilt. Und damit war auch die Verabschiedung der bisherigen sechs Vorstandsmitglieder eingeleitet, deren zum Teil langjähriges Wirken der Sehende Helfer Norbert Klein in persönlichen Worten würdigte. Gabi Hens und Eveline Liese überreichten ihnen ein kleines Dankeschön. Aus der Vereinsführung schieden Raimund Kramps (Gescher), Maria und Reiner Walterbach (Coesfeld), Thomas Saalmann (Heek), Dietmar Segbert (Gronau) und Ingrid Hams (Dülmen) aus. Klein dankte besonders dem seit 2016 amtierenden Vorsitzenden Raimund Kramps für seine umsichtige Vereinsführung.

| www.bsvw.org/coesfeld-ahaus

90 Jahre Blinden- und Sehbehindertenverein

Die Bezirksgruppe Coesfeld-Ahaus des Blinden- und Sehbehindertenvereins (BSV) wurde 1930 gegründet, um vor Ort die Arbeit der Selbsthilfegruppe für mehr Teilhabe von Blinden und Sehbehinderten am gesellschaftlichen Leben zu optimieren. Diesem Ziel fühlt sich der BSV auch aktuell verpflichtet und hofft zur Erfüllung dieser Aufgabe auf neue, auch jüngere Mitglieder. Das Vereinsgebiet umfasst im Kreis Coesfeld die Orte Ascheberg, Billerbeck, Coesfeld, Dülmen, Lüdinghausen, Nordkirchen, Nottuln, Olfen und Rosendahl.

Eine Frage an

Norbert Klein

Was bedeutet für Sie

der „Welttag des Sehens“?

Norbert Klein: Gutes Sehen ist nicht selbstverständlich. Häufig fällt das aber erst auf, wenn die eigene Sehleistung nachlässt oder sogar Erblindung droht. Daher ist es außerordentlich wichtig, mit der „Woche des Sehens“ vom 8. bis 15. Oktober und dem „Welttag des Sehens“ am 14. Oktober auf die Bedeutung guten Sehvermögens und die Ursachen von Blindheit aufmerksam zu machen. Es gilt nicht nur, Blindheit weltweit zu verhüten, sondern Blindheit auch zu verstehen. Schließlich sollen allen sehbehinderten und blinden Mitmenschen ein gleichberechtigter und barrierefreier Alltag ermöglicht werden. Auch wenn schon viel erreicht wurde, gibt es noch großen Nachholbedarf. Ganz oben auf der Wunschliste steht auch der Wunsch nach mehr Rücksichtnahme auf Blinde und Sehbehinderte zum Beispiel im Straßenverkehr. Genauso wichtig aber ist es, dass sich Blinde und Sehbehinderte organisieren, damit sie ihre berechtigten Interessen in der Öffentlichkeit erfolgreicher wahrnehmen können. Der Westfälische Blinden- und Sehbehindertenverein und namentlich auch die Bezirksgruppe Coesfeld-Ahaus geben dieser Bevölkerungsgruppe eine Stimme. Sie wird umso wahrnehmbarer, je mehr Betroffene sich zum Beitritt entschließen. Der Verband bietet nicht nur eine Fülle an Informationen und (Rechts)Beratung rund um das Thema Sehen an, sondern fördert auf lokaler Ebene auch Kontakte und den Gedankenaustausch der Mitglieder untereinander.

7 Norbert Klein ist Sehender Helfer der Bezirksgruppe Coesfeld-Ahaus des Blinden- und Sehbehindertenvereins