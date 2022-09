Meuterei auf der Burggräfte

Was ist Glück? „Wenn sie es nicht in sich tragen, werden sie es auch nicht in Tahiti und nirgends auf der Welt finden. Glück ist innerer Einklang, sogar Pflichterfüllung kann es sein“, so klangen sie, die weisen Worte, die Kapitän William Bligh (Zeha Schröder) am Samstag- und auch am Sonntagabend seinem Maat Fletcher Christian (Helge Salnikau) mit auf den Seeweg gab. Was sich hier abspielte? Nichts anderes als die „Nacht auf der Bounty“. Die beiden hartgesottenen Seemänner lieferten sich auf dem Steg in der Burggräfte der Vischering, die ansonsten nur den prächtigen und betagten Karpfen und den Enten vorbehalten ist, einen eindrucksvollen, wohlinszenierten Dialog.

Theater „Freuynde+Gaesdte“ an der Burg Vischering

„Freuynde + Gaesdte“ glänzen und überraschen immer wieder gerne mit Theaterproduktionen an ungewöhnlichen Orten. Nach ihrer erfolgreichen Uraufführung auf der Seebühne des Aasees in Münster Anfang Juli, diente nun die Burg Vischering als einzigartige Kulisse für dieses historische Spektakel. Also Gräfte statt Südsee und Schlauchboot statt imposantem Dreimaster der britischen Admiralität. Das Federvieh näherte sich zwischendurch schon mal neugierig, zeigte sich aber wohlwollend gegenüber den Seefahrern und ihrem Gefolge und verzichtete auf ein lautstarkes Intermezzo.

Während die beiden Kontrahenten streitend und philosophierend bis zu den Waden hoch über den tiefergelegten Steg durchs Wasser wateten, verfolgte das Publikum dieses „Duell auf hoher See“ – wie einst Blighs Seemänner auf einer ausgesetzten Barkasse – vom Boot aus. War die Mannschaft der Bounty unter Kapitän Bligh ursprünglich in See gestochen, um Stecklinge des Brotfruchtbaums von Tahiti zu den Antillen zu bringen, endete diese Kreuzfahrt aufgrund von unerklärlich verschwundenen Kokosnüssen und einer durchzechten Nacht der Crew in der „berühmtesten“ Meuterei der christlichen Seefahrt.

Nein, anders als zunächst oftmals überliefert, soll Kapitän Bligh gar kein sadistischer Schiffstyrann gewesen sein. Eigentlich verband ihn mit seinem Maat Fletcher eine herzliche Freundschaft. „Freuynde + Gaesdte“ studierten Logbücher, Briefe und Gerichtsakten, um den Gründen der Meuterei nochmal richtig nachzuspüren.

Auf dem Steg präsentierten sie einen spannenden Schlagabtausch über Pflicht und Ehre, Befehl und Gehorsam und das Glück. Am Ende lieferten die zwei Freunde an den entgegengesetzten Enden eines Pistolenlaufs sich die Erkenntnis, dass nur Rettung in Sicht wäre, wenn „wir beide rückwärts segeln“.