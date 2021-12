„Mia hatte sehr viele Engelchen“

Mia probiert gerade an ihrem Spieltisch ein neues Lied aus. Ein guter Tag für Mia, die im Februar nächstes Jahr zwei wird. Es klingelt, Schwester Britta Weßels vom Bunten Kreis Münsterland steht vor der Tür. „Mia strahlt, nimmt ihre Hand und führt sie ins Wohnzimmer. „Kaum wiederzuerkennen“, freut sich Britta Weßels. Sie hat Mia fast ein Jahr lang nicht gesehen. „Was in diesem einen Jahr passiert ist, ist echt der Hammer“, staunt sie. Mia kann laufen, rennt herum, quasselt, singt und lächelt – als ob sie das Leben anstrahlt.

Dabei sieht anfangs alles noch ganz anders aus.

Sie kommt als Frühchen zur Welt. Drei Monate vor dem errechneten Termin per Not-Kaiserschnitt. Fünfeinhalb Monate verbringt sie im Krankenhaus in der Kinderklinik der Christophorus Kliniken in Coesfeld und zeitweise in Münster. Alles ist ungewiss, „aber wir haben jeden Tag neu gekämpft“, berichtet Katrin Becker.

Die 36-Jährige und ihr Mann Frank (38) aus Heiden (Kreis Borken) wünschten sich seit sechs Jahren Kinder. Dann klappt es endlich. „Und das doppelt, wir waren überglücklich“, berichtet Katrin Becker. Denn es sollten Zwillinge werden. Zwei Mädchen. Sie nennen sie Mia und Ida. Alles ist zunächst in Ordnung. Bis zur 21. Schwangerschaftswoche. Es stellt sich heraus, dass Ida kleiner ist und schlechter versorgt wird. Das Paar entscheidet sich, beiden Mädchen eine Chance zu geben, denn Mia entwickelt sich gut. „Das bedeutete aber auch, dass beide als Frühchen zur Welt kommen werden“, erklärt Katrin Becker die Situation.

Doch Ida schafft es nicht. Gerade einmal 380 Gramm wiegt sie, als die beiden am 26. Februar 2020 per Kaiserschnitt geholt werden. Auf der Frühchenstation kämpfen Ärzte und Schwestern noch zwei Tage um das Leben der winzig kleinen Ida.

Für Mia beginnt das Leben zwar nicht so schwach wie bei ihrer Schwester. Sie wiegt 980 Gramm. Immerhin. Aber als Frühchen sind auch ihre Werte überhaupt nicht gut. Ihr Kopf ist geschwollen. Das Hirnwasser fließt nicht richtig ab. Die Diagnose ist ein weiterer Schlag für die Beckers: Hydrocephalus oder Wasserkopf, wie man auch sagt. „Sie musste immer liegen“, berichtet Frank Becker. „Ihre erste Operation erfuhr sie, als sie 1500 Gramm schwer war.“ Kuscheln, spielen, auf dem Arm nehmen - das ist zunächst nicht möglich.

Ein Schlauch sorgt inzwischen dafür, dass das Hirnwasser ableitet. „Der muss auch drin bleiben“, erklärt Frank Becker. Seit Oktober 2020 regelt ein automatisches Ventil den Abfluss - und seitdem geht es bergauf für Mia. Endlich nicht mehr nur liegen, endlich lernen, was andere kleine Kinder lernen. Und sie holt in Siebenmeilenschritten auf. Jetzt kann Mia alles, „was andere Kinder auch können“, freut sich Katrin Becker. „1,5 Jahre Physio und Frühförderung können vorerst abgeschlossen werden.“ Aber ob das so bleibt, ist nicht klar. Noch immer ist ungewiss, ob Mia Behinderungen zurück behält, ob sie sich so gut weiterentwickelt. Es könne in alle Richtungen gehen, sagen die Ärzte. „Freud und Leid liegen sehr nah beieinander“, findet Frank Becker.

Die Hoffnung, das Lachen, die gute Laune verliert das Paar trotz der schweren Zeit nicht. „Wir haben uns immer gesagt, dass wir das schaffen“, sagt Katrin Becker. Sie denkt an den Tod von Ida zurück, die Beerdigung - „Ida bleibt immer in unserem Herzen. Aber für uns war dann auch klar, dass wir unsere ganze Kraft Mia geben mussten“. Zwischendurch gibt es schlimme Prognosen für Mia. Gehirnblutungen. „Wir wussten nicht, was für ein Leben Mia haben wird“, sagt Katrin Becker. „Aber Mia hat sehr viele Engelchen im Himmel gehabt. Eines davon war bestimmt Ida.“

Egal, was die Ärzte sagten. „Die beiden blieben immer positiv“, berichtet Britta Weßels. Mia strahlt, sie ist fröhlich. Sie ist ein Wunder für die Beckers.

„In der Kinderklinik waren alle unheimlich bemüht. Das hat uns sehr geholfen“, berichtet Katrin Becker. „Schade, dass wir wegen der Coronasituation nicht einfach mal reinschauen können und „Hallo“ und „Danke“ sagen können.“ Der Bunte Kreis Münsterland, der Familien mit chronisch und schwer kranken sowie frühgeborenen Kindern Hilfe anbietet, war auch bei den Beckers sofort zur Stelle. „Wir haben die Unterstützung gerne angenommen und ohne diese Hilfe hätten wir das nicht geschafft“, so Katrin Becker. „Die haben uns immer unter die Arme gegriffen, egal, was war. Auch jetzt noch.“

Weihnachten feiert die Familie „ganz normal“ – so normal wie es in Coronazeiten möglich ist, im engen Familienkreis. Das zweite Weihnachten für Mia zu Hause. Die gerade schon wieder lacht, als ob sie das Leben anlacht.

Bunter Kreis Münsterland

Eltern haben viele Fragen und Probleme, wenn ihr Kind viel zu früh, schwer erkrankt oder mit Behinderungen geboren wird. Seit 2000 kümmert sich der Bunte Kreises Münsterland mit einem fachkundigen Team um betroffene Familien im Münsterland. Eine enge Zusammenarbeit mit den Kinder- und Jugendkliniken soll eine frühzeitige Begleitung sicher stellen.