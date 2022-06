Mit Altpapier im „Goldrausch“

Kreis Coesfeld

Da traut man sich kaum noch, den Fisch in Altpapier zu packen – so kostbar ist es inzwischen geworden. Stefan Bölte, Geschäftsführer der Wirtschaftsbetriebe Kreis Coesfeld (WBC), sprach im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, öffentliche Sicherheit und Ordnung von „weißem Gold“, zu dem Altpapier geworden sei. Nach Angaben von Bölte betrugen für die WBC 2020 die Erlöse aus Altpapier, das die Bürger im Kreis Coesfeld sammelten, etwa 700 000 Euro. „Voriges Jahr waren es 2,3 Millionen Euro“, informierte Bölte im Ausschuss. Der Grund sind die massiven Preissteigerungen beim Papier. Dadurch vervielfachten sich auch die Erlöse für die WBC in nur einem Jahr. Im Goldrausch sind die seit 25 Jahren bestehenden WBC aber nicht nur, was Altpapier angeht, sondern auch beim E-Schrott und insbesondere bei Altmetallen. Zwar nicht in dem Maße wie bei Altpapier, aber auch in diesen Bereichen sorgten die Preisanstiege für höhere Erlöse. Das alles wirkt sich auch auf die Abfallgebühren für die Bürger aus, denn die höheren Erlöse geben die WBC an die Städte und Gemeinden weiter. Die wiederum beziehen diese Werte bei der Kalkulation der Abfallgebühren mit ein. Verschiedene weitere Parameter spielen eine Rolle, ob es unterm Strich dann tatsächlich zu einer Senkung der Gebühren kommt.

Von Viola ter Horst