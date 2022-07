Mit „Chill-Area“ und Bogenschießen

Kreis Coesfeld

Was macht eigentlich die Kreisverwaltung, was macht der Landrat? Viele Menschen haben nur eine ungefähre Vorstellung davon, was eine Kreisverwaltung leistet und wie vielfältig ihre Aufgaben sind. Um das zu ändern, lädt der Kreis Coesfeld zu einem „Tag der offenen Tür“ ein: Am 28. August (Sonntag) stehen Tür und Tor der Kreisverwaltung in Coesfeld von 10 bis 17 Uhr offen.