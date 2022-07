Mit Dr. Einstein viele Löcher vermieden

„1982 gab es die Idee, mehr für die Gesundheitserziehung zu tun“, berichtet Iwona Ortseifen vom Arbeitskreis Zahngesundheit. In Coesfeld zeigte damals der erste Kindergarten an dem Programm Interesse. „Schnell wurden es immer mehr“, berichtet die Dülmenerin. Zunächst waren Zahnarzthelferinnen im Einsatz, „aber weil das Interesse so groß wurde, fehlten sie in den Praxen. Deswegen fingen wir an, interessierte Laien aus den Kitas zu schulen“, berichtet Ortseifen: Die so genannten Zahnputzmuttis, die seither in den Kitas eingebunden werden, um den richtigen Umgang mit der Zahnbürste mit den Kindern zu üben.

Die Programme vermieden in den letzten 40 Jahren so manches Loch. Nachweislich: „Wir hatten jahrelang im Kreis Coesfeld die niedrigste Kariesrate im Münsterland“, berichtet Iwona Ortseifen. Das habe das Gesundheitsamt bei den Schuluntersuchungen festgestellt.

Iwona Ortseifen ist schon seit 26 Jahren im Arbeitskreis Zahngesundheit – aktuell zusammen mit ihren Kolleginnen Nicole Fleige und Christiane Lange. Träger des Arbeitskreises sind die gesetzlichen Krankenkassen, die niedergelassenen Zahnärzte, das Gesundheitsamt und Pädagogen.

Programme gibt es sowohl für die 143 Kitas im Kreis als auch für die Grundschulen. „Es ist am besten, wenn Kinder schon früh vermittelt bekommen, wie sie ihre Zähne gesund halten. Denn das prägt“, sagt Ortseifen. „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“, zitiert sie das alte Sprichwort.

Während in den Kitas mit Puppenzahnarzt Dr. Einstein spielerisch die richtige Zahnpflege geübt wird, bietet der Arbeitskreis für die Grundschulen aufbauendes Wissen für alle vier Jahrgänge an: Von der zahngesunden Ernährung bis zum Aufbau des Gebisses und der Herstellung einer eigener Zahnpasta. „Da gibt es richtige kleine Experimente.“

Die Kitas können sich zudem als „Kita mit Biss“ zertifizieren lassen, indem sie an einem speziellen Präventionsprogramm teilnehmen.

Wegen der Corona-Pandemie entstand allerdings eine Lücke. „Kitas durften wir erst seit diesem Frühjahr wieder betreten“, berichtet Ortseifen. „Wir versuchen alles, um die fehlende Zeit nachzuholen.“

Zum 40-jährigen Bestehen stellte der Arbeitskreis für alle Kindergärten im Kreis Coesfeld ein Medienpaket zusammen. Mit dem Buch „Hilf dem Löwen Zähne putzen“ können die Erzieher das Thema Zahngesundheit zusammen mit den Kindern erarbeiten. Auch Bastel- und Malvorlagen mit den Figuren aus der Geschichte, Zahnputzreime und ein Zahnputzlied gehören dazu.