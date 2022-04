Mit einem Euro Projekt unterstützen

Kreis Coesfeld

Die „Energiedenker“ des Pictorius Berufskolleg Coesfeld sind bei dem Verein „One of the Planet“ in die engere Wahl gekommen. Mit einem Euro pro Monat die Welt retten, lautet das Motto der Initiative, die nachhaltige Projekte weiter voran bringen möchte. Nun hoffen die Lehrer Herbert Thesing und Joachim Faubel auf kleine Spenden, um das Thema Erneuerbare Energien weiter in die Schulen zu tragen und somit Kinder und Jugendliche für die nachhaltige Gestaltung ihrer Umwelt zu begeistern.