Mit Misserfolgen erfolgreich umgehen

Eine schlechte Beurteilung, eine erfolglose Bewerbung, ein misslungenes Projekt. Misserfolge führen oft dazu, dass das Selbstbewusstsein leidet. Die gute Nachricht: Den Umgang mit Scheitern und Misserfolg kann man lernen. Das zeigt der Onlinevortrag auf, den der Berater, Trainer und Coach Gerald Kunzmann in der Reihe „Wegfinderin“ hält. Am Donnerstag (20. Oktober) spricht er ab 19 Uhr rund 90 Minuten lang über das Thema: „Gescheit scheitern – wie man erfolgreich mit Misserfolgen umgeht“. Nach der digitalen Veranstaltung, an der Interessierte per Zoom teilnehmen können, bietet sich die Gelegenheit, dem Referenten individuelle Fragen zu stellen.