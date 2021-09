Mit Politikern auf einer Decke

Kreis Coesfeld

Die Sportjugend Kreis Coesfeld lädt am Sonntag, 5. September, alle Interessierten zwischen 14 und 27 Jahren aus dem Kreis Coesfeld zum Politpicknick in den Schlosspark Coesfeld ein. „Wir wollen jungen Menschen die Gelegenheit geben, in lockerer und ungezwungener Atmosphäre bei einem Picknick mit Politikerinnen und Politikern ins Gespräch zu kommen“, sagt Katharina Ahlers, Vorsitzende der Sportjugend.