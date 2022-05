Mit Schafswolle und Insektizid

An der Kreisstraße 13 in Dülmen wird der Spinner mit Schafswolle bekämpft.

An einer kleinen Baumreihe entlang der Kreisstraße 13 in Dülmen wird dagegen versucht, den Eichenprozessionsspinner mit Schafswolle zu stoppen, die jeweils um den Baum gewickelt wird. Bei dieser Methode können die Spinner den Stamm nicht mehr entlang wandern, sondern werden in einen Stoffsack abgeleitet. Dann können sie vernichtet werden. Ab Ende Mai oder Anfang Juni werden in stark besuchten Bereichen, wie Schulen, Kindergärten, Sportstätten und Bushaltestellen, entlang von Kreisstraßen die Eichenprozessionsspinner in einem Absaugverfahren entfernt und entsorgt. Im Kreisgebiet stehen entlang von Kreisstraßen rund 2400 Eichen.