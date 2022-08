Mit Tsend Bildwelten aufspüren

Kreis Coesfeld

Einblicke in ein faszinierendes Oeuvre: Der Kreis Coesfeld lädt am Sonntag (21. August) um 15 Uhr zum Künstlergespräch mit Gan-Erdene Tsend und Dr. Gregor Jansen, dem Leiter der Kunsthalle Düsseldorf, ein. Tsend zeigt Werke in der aktuellen Sonderausstellung „Reality is just an illusion“ auf Burg Vischering in Lüdinghausen, wo auch das Künstlergespräch stattfindet. Teilnehmende können im Gespräch mit dem Künstler in Tsends Bildwelten eintauchen.