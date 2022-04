Mitmachen beim Klimapakt

„Inzwischen haben wir fast 90 Mitglieder“, sagt Klimaschutzmanagerin Kira Funcke. Es sollen und können aber gerne mehr werden. „Das kann auch der Schützenverein sein, der einmal im Jahr eine Müllsammelaktion veranstaltet“, beschreibt Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr.

Die Mitgliederversammlung findet am 9. Mai im Leohaus in Olfen statt. Wer Lust hat, kann dazustoßen.

Vorgelegt wird eine überarbeitete Satzung, in der die Klimaziele strenger formuliert werden, nach den Vorgaben des aktuellen Bundes-Klimaschutzgesetzes. Klimagruppen wie Fridays for Future hatten genau dies zuletzt gefordert und sind bislang nicht dem Klimapakt beigetreten. „Dabei wäre es toll, wenn gerade diese Gruppen dabei wären“, fordert Wenning zum Mitmachen auf. „Es geht ja darum, dass wir zusammen etwas unternehmen. Dem Klimawandel können wir nicht alleine begegnen.“ Der Kreis selber wolle dabei mehr Initiator für eine Vernetzung sein und mit der extra angestellten Klimamanagerin für Anstoß und Anregungen sorgen. „Wenn den Klimapakt irgendwann eine Initiative übernehmen will oder die Vernetzung aus sich heraus existieren kann, ist das kein Problem“, so Funcke. Denn keineswegs gehe es darum, dass eine Behörde im Vordergrund stehen soll oder dass gar eine politische Richtung vorgegeben werde.

Dass die alte Satzung überarbeitet werden musste, sei auch von vorneherein klar gewesen, so Funcke.

Auch Geld steht im Klimapakt-Topf für Projekte zur Verfügung.

Während der Mitgliederversammlung am 9. Mai soll der Vorstand neu gewählt werden. Mitglieder können sich in den erweiterten Vorstand wählen lassen, um aktiv dort mitzuwirken. Eine interaktive Projektkarte soll in der Versammlung vorgestellt werden sowie Vorhaben von Mitgliedern.

Das Leohaus in Olfen sei extra gewählt worden, weil die Räume groß genug sind, damit viele Interessierte kommen können, auch wenn sie (noch) kein Mitglied sind, so Schulze Pellengahr. Die Mitgliedschaft ist kostenlos.

Zu Beginn ist um 18 Uhr eine Führung zur Wasserkraft- und Stauanlage Füchtelner Mühle an der Stever vorgesehen. Dort soll Energie durch Wasserkraft erzeugt werden. Momentan befindet sich die Modernisierung der Wasserkraftanlage in der denkmalgeschützten Mühle noch in der Planungsphase. Die Gesellschaft zur Förderung regenerativer Energien des Kreises (GFC) informiert vor Ort.

Die Mitgliederversammlung im Leohaus startet dann um etwa 19 Uhr.

Anmeldelink und Infos, auch zu Fahrgemeinschaften und ÖPNV: https://klima.kreis-coesfeld.de/