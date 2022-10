Mobilität im Kreis Coesfeld mitgestalten

Wie sieht die Mobilität der Zukunft im Kreis Coesfeld aus? Wie müssen die Rahmenbedingungen sein, um die Mobilitätswende vor Ort aktiv anzugehen? Diese und weitere Fragen möchte der Kreis Coesfeld in den nächsten Wochen und Monaten mit Umfragen von den Bürgern beantwortet bekommen. Gemeinsam mit der Dialego AG aus Aachen will die Kreisverwaltung die Mobilität im Kreis passgenau weiterentwickeln – und das aus Nutzersicht.

„Es ist für uns extrem wichtig, die Belange der Bürgerinnen und Bürger zu hören. Manche Zwänge für die Mobilitätsplanung sind vorhanden, einige Stellschrauben können wir aber noch drehen, um den ÖPNV hier im Raum noch attraktiver zu machen“, begründet Kreisdirektor Dr. Linus Tepe das Projekt, das im letzten Jahr einstimmig im Kreistag auf den Weg gebracht wurde.

Bereits im Verbundprojekt „Bürgerlabor Mobiles Münsterland“ hat der Kreis vielfach die Bevölkerung beteiligt, zuletzt beispielsweise zur Nutzung von E-Rollern. „Die Resonanzen sind gut und wichtig. Wir greifen die Hinweise auf und setzen sie möglichst schnell um“, betont Tepe. Nach einer Startumfrage werden die registrierten Nutzer per E-Mail auf die nächste Umfrage hingewiesen. Die Beantwortung nimmt dabei nicht viel Zeit in Anspruch.

Lisa Vaßen-Carl von der dialego AG Aachen sagt, dass der zeitliche Aufwand für die Teilnahme an dem Panel nicht lange dauert. „Die meisten Umfragen dauern nur 5 bis 15 Minuten“, erklärt sie. „Die Fragen können einfach per PC oder Smartphone beantwortet werden, immer dann, wenn es gerade in den Tagesablauf passt.“

Die Bereitschaft, an Umfragen für das Verbundprojekt BüLaMo teilzunehmen, seien in der Vergangenheit hoch gewesen. „Die Resonanz der Bürger und Bürgerinnen freut uns natürlich sehr und hat im Projekt einiges bewirkt“, so Vaßen-Carl. „So haben wir beispielsweise herausgefunden, dass nicht nur die Achse Olfen-Lüdinghausen-Senden-Münster im Fokus stehen sollte, sondern die ÖPNV-Verbindungen eines Ortes mit den Nachbarorten mindestens genauso wichtig für Menschen in der Region sind.“ Im weiteren Verlauf des Projekts sollen diese Verbindungen daher nun genauer untersucht werden, um Verbesserungen und neue Angebote in Angriff zu nehmen.

Interessierte können sich unter https://mobilitaetsforum-kreiscoesfeld.dialego.de/ anmelden.