Müllabfuhr zeigt viele Mobilfunklöcher

Zwischen Coesfeld und Dülmen ist es reichlich rot, südlich von Lüdinghausen auch und in den Baumbergen sowieso. Kein Empfang. Wer in einem Funkloch wohnt, weiß es längst, aber jetzt gibt es auch eine solide Datenbasis für das gesamte Kreisgebiet – gemessen an insgesamt über 330 000 Punkten auf mehr als ungewöhnliche Weise.

Ein Jahr lang sind Echtnetz-Messboxen der Dülmener STF ITech GmbH auf den Armaturenbrettern der Müllsammelfahrzeuge von Remondis mitgefahren und haben auf den täglichen Routen durchs Kreisgebiet den Mobilfunkempfang aufgezeichnet. Ein bisschen stolz auf dieses ungewöhnliche Verfahren waren die Initiatoren der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld (wfc) sowie der Unternehmen Remondis und STF ITech schon, als sie am Freitag die Ergebnisse präsentierten.

Bundesweit hatte das Projekt für Aufmerksamkeit gesorgt. Aus mehr als 50 Städten, Landkreisen und Bundesländern seien Nachfragen eingegangen, berichtete Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. „Allen voran aus unserem Partnerkreis Ostprignitz-Ruppin.“ In elf Kommunen würden derzeit mit EchtNetz-Boxen Mobilfunkmessungen nach Vorbild des Kreises Coesfeld umgesetzt. „Im Sommer haben wir sogar die Auszeichnung als Innovative Wirtschaftsförderung erhalten.“

„Ich war von Anfang an Feuer und Flamme für dieses Projekt, das rückblickend betrachtet ja fast auf der Hand liegt“, schmunzelte Julia Hadrossek, bis Ende 2022 Leiterin der Remondis Regionalniederlassung Coesfeld. „Die Geräte in die Müllsammelfahrzeuge zu legen, sei eine ebenso smarte wie effektive Lösung gewesen.“

Vor allem die Versorgung des Kreisgebiets im 4G/LTE-Netz stand bei dem Projekt im Fokus. Aufgeschlüsselt nach Netzbetreibern – Telekom, Vodafone und Telefónica – und bis in die Randgebiete des Kreises wurden die Daten erfasst. „Die bekannten Versorgungslücken sind jetzt besser belegt und wir haben erstmals hochwertige Daten für weniger bekannte Lücken und Randgebiete – und das nach NetzbetreiberStandard“, fasste Sebastian Schulze Baek, Mobilfunkkoordinator des Kreises, das Ergebnis zusammen. Und diese Lücken sollen nun geschlossen werden – gemeinsam mit den Netzbetreibern und unter weiterer Begleitung von STF ITech. Wie ein Lückenschluss gelingen kann, machte Frédéric Dildei, Mitglied der Geschäftsleitung, an zwei Beispielen deutlich: In Coesfeld im Bereich Stadtwald haben alle Betreiber eine Versorgungslücke – aber dort ist das Finanzamt, auf dem eine Antenne installiert werden kann. In Südkirchen könnte die Installation einer Vodafone-Antenne auf dem bereits stehenden Telekom-Mast helfen. Etwas Zeit ist noch nötig, aber das Ziel ist klar: der Kreis ganz in Grün.

So geht es weiter

Aufgrund der ermittelten Daten sucht die STF ITech GmbH nun nach funktechnisch geeigneten Standorten, um die Lücken zu schließen und zusätzlich den weiteren Ausbau des Mobilfunknetzes voranzutreiben. Hat die STF geeignete Standorte gefunden, prüft die wfc die Eigentumsverhältnisse, erstellt Steckbriefe zu den möglichen Standorten und moderiert den Austausch mit den Netzbetreibern Telekom, Vodafone und Telefónica. Bei der Suche nach Grundstücken, Ansprechpartnern und Eigentümern verspricht die wfc Unterstützung und wird die nötigen Gespräche begleiten. ude/wfc