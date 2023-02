Mümmelmänner am besten nur mit Chip

Der Tierschutzverein Coesfeld, Dülmen und Umgebung beobachtet steigende Aufnahmezahlen von Kleintieren, hauptsächlich von Kaninchen. Mal mümmeln sie in fremden Gärten, mal auf Spielplätzen, mal sogar irgendwo im Naturschutzgebiet. So wie Ratz und Rübe, zwei Widderkaninchen, die von Tierrettern ins Tierheim nach Lette gebracht wurden und offenbar ausgesetzt worden waren.

Mit einem Chip unter der Haut, nicht einmal so lang wie ein Cent-Stück, kann ein ausgerissenes Kaninchen identifiziert werden.

„Bei den Fundkaninchen hat sich die Zahl gegenüber 2021 verdreifacht“, berichtet Geschäftsführerin Sandra Kassenböhmer. Ein Trend offenbar auch in anderen Tierheimen: „Das haben wir bei unserem letzten Treffen mit 14 weiteren Tierheimen festgestellt“, berichtet Kassenböhmer.

Und nur selten werde ein Kaninchen von seinem Besitzer wieder aus dem Tierheim abgeholt.

Der Tierschutzverein empfiehlt Besitzern, ihr Kaninchen beim Tierarzt chippen zu lassen. „Das geht gut zusammen mit der Jahresimpfung“, rät Kassenböhmer. Besitzer und Kaninchen finden damit schnell wieder zueinander, wenn der Mümmelmann ausreißt.

Auch das Tierheim gibt nur gechipte Kaninchen in ein neues Zuhause.

Nicht immer wurden die Tiere ausgesetzt. Wer sich zum ersten Mal Kaninchen anschaffe, unterschätze oftmals die Ausbüchsricks der Mümmler, erklärt Kassenböhmer. „Sie graben sich sehr schnell unter Abzäunungen, die man in den Garten setzen kann.“ Wenn Suchaktionen dann ergebnislos verlaufen, geben die Besitzer irgendwann auf und haben die Hoffnung verloren.

Ausgesetzt werden die Hoppler aber auch – vielleicht sogar in dem Glauben, dass sie draußen klar kommen. „Das tun sie aber nicht“, betont Kassenböhmer. Denn ein Hauskaninchen sei auf die Obhut von Menschen angewiesen. So wie ein Reitpferd kein Wildpferd sei, sei ein Hauskaninchen auch kein Wildkaninchen. „Sie haben nicht die Voraussetzungen und nicht das Immunsystem, um draußen lange leben zu können“, so Kassenböhmer. Eine Zeitlang gehe das vielleicht gut, aber sicher nicht dauerhaft.

Jetzt zum Frühjahr seien Kaninchen verstärkt ein Thema in Familien. „Vater und Sohn bauen zusammen einen Kaninchenstall und dann soll auch ein Kaninchen her.“ Bedenken sollte man aber, dass ein Kaninchen 12 Jahre lang lebt. „Heute streichelt das Kind gerne ein Kaninchen“, so Kassenböhmer. In ein paar Jahren werde das nicht mehr der Fall sein.