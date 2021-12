Münster-Lünen: „Knoten durchgeschlagen“

Das Land NRW stellt bis zu 160 Millionen Euro für den Ausbau der Bahnstrecke Münster-Lünen zur Verfügung. „Damit ist der Knoten durchgeschlagen“, begrüßen der Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann und der Landtagsabgeordnete Dietmar Panske die Zusage aus dem NRW-Verkehrsministerium. „Nachdem der Bund zwischen 60 und 75 Prozent der Kosten finanzieren will, liegt nun eine Bestätigung des Landes vor, seinen Anteil zu übernehmen“, erklären die beiden CDU-Politiker in der Mitteilung.

Eine Abordnung aus dem Kreis Coesfeld hatte im Verkehrsministerium auf eine Lösung, insbesondere für die vielen Pendler, gedrängt. Neben Henrichmann und Panske waren Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr, der Bundestagsabgeordnete Henning Rehbaum, der Landtagsabgeordnete Wilhelm Korth, Aschebergs Bürgermeister Thomas Stohldreier und Dr. Julian Allendorf, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbands Mobilität Münsterland (ZVM), nach Düsseldorf gereist.

Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte in dem Gespräch im Landtag seine Unterstützung zugesichert. In einem Schreiben im Anschluss an das Treffen stellt er laut Mitteilung von Henrichmann fest, dass der Bund die Investition für den Ausbau der Bahnstrecke über das Gemeinde-Verkehrsfinanzierungsgesetz bestreiten wolle. Damit verbunden sei ein Anteil des Landes: NRW sei dazu bereit und werde „bis zu 160 Millionen Euro bis 2035 zur Verfügung stellen“, sichert Wüst zu. Das Verkehrsministerium befinde sich bereits in Abstimmungsgesprächen mit dem Bundesverkehrsministerium bezüglich der Finanzierung. Das Land werde „sich intensiv dafür einsetzen, zeitnah die notwendigen Planungen anzustoßen, um keine weitere Zeit beim Ausbau der Strecke Münster-Lünen zu verlieren.

„Das sind gute Nachrichten“, betonten Henrichmann und Panske. Die CDU-Abgeordneten aus dem Münsterland hätten gemeinsam immer wieder bei der Bahn und beim Bundesverkehrsministerium auf Zusagen für den Ausbau gedrängt. „Mit der Aufnahme in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans haben wir schon ein wichtiges Etappenziel erreicht“, stellen sie fest. Als nächstes habe die Finanzierung geklärt werden müssen. Genau dies sei nun geschehen. Westfalen-Lippe (NWL), über die Finanzierungszusage.

Der Ausbau Münster-Lünen ist bereits seit vielen Jahren Thema. Es kommt auf der Strecke andauern zu Verspätungen und Bummelverkehr, weil die Strecke nur eingleisig ausgebaut ist.