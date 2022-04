Musikalische Dialoge

Mit einem deutsch-niederländischen Doppelkonzert der Musikerinnen Elene Westermann aus Köln und Fee Reynaert aus Amsterdam steht am Freitag, 29. April, ab 20 Uhr wieder ein Konzert des Formats „GrenzMuziek“ auf dem Programm der Kolvenburg in Billerbeck.

Nach ihrem Singer/Songwriting Studium in den Niederlanden und den USA arbeitet die deutsch-us-amerikanische Musikerin Elena Westermann heute in Köln als Sängerin, Songwriterin, Videografin und Vocal Coach. Sie betreibt zudem eine kleine Agentur für individuelle Hochzeitssongs und -videos und schreibt gemeinsam mit anderen Produzenten für TV-Serien und Werbespots. Bühnenerfahrung sammelte Elena am Flügel mit ihrem Solo-Projekt sowie als Frontfrau und Posaunistin der Reggae Band „Young Tree“, der Elektro-Pop Band „Shï“ und als Pianistin in der niederländischen Hip Hop/Spoken Word Band „KRAA“.

Der aus Amsterdam stammenden Sängerin und Poetin Fee Reynaert dienen autobiographische Erlebnisse und innere Dialoge als Basis ihrer niederländischen Songs. Dabei experimentiert sie gerne mit verschiedenen Musik- und Poesiestilen. 2013 wählte Fee den Weg ans Konservatorium, um dort das Spielfeld für ihre Kreativität, insbesondere das freie Komponieren, zu finden. Im vergangen Jahr realisierte sie ihr EP-Debut mit dem Titel „Vanaf“.

Das Konzert ist Teil des Rahmenprogramms zum interkulturellen Literatur-Fotografie Projekt „Experiment Heimat“, geleitet vom Westfälischen Literaturbüro Unna.

Karten für zehn Euro (ermäßigt 8,50 Euro) an der Kasse der Kolvenburg sowie zuzüglich Vorverkaufsgebühr auf www.kolvenburg.de. Es besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.