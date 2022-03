Musikalischer Nachwuchs zeigt Klasse

„Wir freuen uns, endlich ein Preisträgerkonzert durchführen zu können“, begrüßt Rainer Becker, Vorsitzender des Regionalausschusses, die Besucher im gut gefüllten Konzert Theater in Coesfeld. Rund 30 Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 20 Jahren spielen aus ihren Programmen einzelne Stücke, mit denen sie auch den ersten und den zweiten Preis gewonnen haben im 58. Regionalwettbewerb Ende Januar 2022 in der Landesmusikakademie in Heek-Nienborg.

Im vergangenen Jahr fand der Wettbewerb online statt, in diesem Jahr mit Live-Auftritt vor der fachkundigen Jury, aber ohne Zuschauer. Dennoch haben 64 Teilnehmer aus den Kreisen Coesfeld, Borken und Wesel teilgenommen mit hervorragenden Ergebnissen. Viele erreichten erste und zweite Preise, mit denen sie am Landeswettbewerb teilnehmen können.

Es gehört allerdings auch Mut dazu, auf so einer Bühne und vor so großem Publikum aufzutreten. Rund 30 Preisträger haben den Mut und stellen ihr Können unter Beweis. Vielleicht haben die Zuhörer diesen oder jenen Meister seines Instruments gesehen, der später einmal Karriere machen könnte? Heinrich Rövekamp (Violoncello), begleitet von Andreas Küpers-Wohlers (Klavier), könnte so ein aufgehender Stern am Musikhimmel sein. Mathilda Löpenhaus (Klarinette) und Frieda Löpenhaus (Klavier) begeistern ebenso wie alle anderen jungen Musiker, die an diesem Abend auftreten. Bunt gefächert sind auch die Stücke, die sie interpretierten von Werken von Georg Philipp Telemann über Dimitri Schostakowitsch bis hin zu Claude Debussy, Eric Sammut, Eckhard Kopetzki und David Popper.

Becker nennt noch eine Besonderheit, denn normalerweise würden die Preisträgerkonzerte aufgeteilt an verschiedenen Orten. „In diesem Jahr sind sie alle an diesem Platz versammelt – auch wegen Corona“, erklärt er.

Jedes Jahr würden auch die Kategorien wechseln. In diesem Jahr seien das Streichersolo und das Schlagwerksolo im Wettbewerb eingeschlossen. Die Finanzierung liege bei den Landkreisen, den Gemeinden und der Sparkasse. „Dieser Wettbewerb ist eine fantastische Förderung für den musikalischen Nachwuchs. Die Corona-Epidemie hat uns gezeigt, wie wichtig soziale Kontakte sind und wie wichtig sinnvolle Hobbies wie die Musik sind“, ergänzte Becker.

Mitten im Konzert füll sich die Bühne mit den Preisträgern des gesamten Regionalwettbewerbs des Westmünsterlandes. Mit Vergnügen überreicht Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr die Urkunden. Außer den Urkunden verteilt er auch lobende und mutmachende Worte. „Wir hoffen, dass der nächste Regionalwettbewerb 2023 wieder unter normalen Umständen stattfinden kann“, schiebt Becker hinterher.