Musterkind beim Biogas

Der Kreis Coesfeld ist für den LEE ein Vorbild für ganz NRW, hieß es gestern im Pressegespräch beim Kompostierwerk der Reterra GmbH in Coesfeld, die in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsbetrieben des Kreises (WBC) den Bioabfall verarbeitet. Aus dem Bioabfall, den die Bürger sammeln, wird Komposterde hergestellt und Gas in Erdgasqualität erzeugt und ins Ergasnetz eingespeist. 46 675 Tonnen Bio- und Grünabfälle wurden voriges Jahr eingesammelt. Der Anteil am kreisweiten Abfallaufkommen lag bei 42 Prozent – landesweit ein Spitzenwert. „Eine Quote, die ich nirgendwo sonst so kenne“, lobte LEE-NRW-Vorsitzender Reiner Priggen.

Denn längst nicht überall werden laut LEE Kaffeereste, Apfel- und Bananaenschalen und Grünabfälle so gut verwertet wir im Kreis Coesfeld. „Es ist ein Unding, dass in Zeiten wie diesen nach wie vor 40 Prozent organische Abfälle in der Restmülltonne landen“, monierte Priggen. Vielerorts lande dieser wichtige Rohstoff für die Biogasnutzung dann in Müllverbrennungsanlagen, wo er mit hohem Energieaufwand verbrannt werde. „Sowas geht heute einfach nicht mehr“, meinte Priggen.

Die Biogaserzeugung auf Basis von Lebensmittelresten ließe sich leicht verdoppeln. „In jetzigen Zeiten, in denen wir von Russland-Gas unabhängig werden wollen, wichtiger denn je“, so Priggen. Doch die Biotonne sei längst noch nicht in allen Städten in NRW verpflichtend. Einige Städte setzten nur auf freiwillige Modelle: „Die Bürger müssen für Biotonnen extra zahlen.“ Viele Haushalte verzichteten dann lieber auf die braune Tonne, so Priggen. Als Negativbeispiele nannte er Duisburg und Essen, wo Biotonnen „ein Schattendasein“ führten.

Coesfelds Bürgermeisterin Eliza Diekmann zeigte sich „erschrocken“, dass es nicht selbstverständlich ist, zu sammeln und zu trennen. „Ich kenne das nicht anders. Hier ist das schon längst retro.“

WBC-Geschäftsführer Stefan Bölte blickte zurück: „Wir haben schon Anfang der 90er Jahre damit angefangen.“ Seit 2009 nutze der Kreis nach einem einstimmigen Kreistagsbeschluss alle Bio- und Grünabfälle komplett für die Energieversorgung.

Hinterm Wertstoffhof in Coesfeld verarbeitet die Reterra GmbH – eine Tochter des Entsorgungsunternehmens Remondis – in einer Kompost- und Vergärungsanlage den Bioabfall weiter. Es entsteht Komposterde und aus der Vergärung Methangas, das über eine unterirdische Leitung in die Biogasanlage der WBC in der Nachbarschaft geleitet wird. Sie ist seit 2014 in Betrieb. Dort wird das Roh-Biogas aufgearbeitet und schließlich ins normale Erdgasnetz der Thyssen AG eingespeist. „Umgerechnet können wir jährlich bis zu 1500 Haushalte mit Wärme versorgen“, erklärt Bölte. Die Belohnung für die Trennwut der Bürger sei, dass im Ergebnis die Müllgebühren niedrig gehalten werden können.

Der Energiekreislauf soll künftig noch weiter gedreht werden. An die Biogasanlage soll ein Elektrolyseur angedockt werden, um grünen Wasserstoff herzustellen. Eigentlich sei auch alles vorhanden dafür. „Das Genehmigungsverfahren ist aber für den von uns vorgesehenen kleinen Elektrolyseur identisch mit dem einer chemischen Großanlage“, erläuterte Bölte. Das dauert und kostet. Die LEE fordert von daher, dass die Prozesse schneller laufen und differenzierter begutachtet werden. Trotzdem will der Kreis Coesfeld nicht abwarten, bis sich die Vorgaben ändern. „Wir sehen das als eine Zukunftstechnik“, so Bölte. Und der Kreis wolle weiterhin Vorbild sein. Der Antrag sei gestellt. „Wir hoffen mit einer Genehmigung im nächsten Jahr“, so Bölte. Wenn alles glatt laufe, könnte ab 2024 grüner Wasserstoff produziert werden.

Hendrik Becker, Gründer und Gesellschafter der PlanET Biogastechnik mit Sitz in Gescher (Kreis Borken), einem der führenden Hersteller von Biogasanlagen, sieht große Chancen für den Einsatz von Biogas für die Herstellung von grünem Wasserstoff in Form von synthetischem Methan: „Da stehen wir noch ganz am Anfang.“ Eine erste Versuchsanlage können sich Becker und Priggen gut am Standort Coesfeld vorstellen. „Was die Wirtschaftsbetriebe des Kreises Coesfeld machen, ist für andere Kommunen eine Blaupause“, sagte Priggen. „Wir brauchen schnell mehr von solchen Coesfelds.“