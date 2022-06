Nabu feiert seinen 40. Geburtstag

kReis Coesfeld

(vth). Der Naturschutzbund Nabu Kreis Coesfeld feiert am Sonntag (26.6.) sein 40-jähriges Bestehen auf dem Alten Hof Schoppmann in Nottuln-Darup. Von 11 bis 17 Uhr gibt es in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld ein Programm mit Infoständen, Aktionen und Ausstellungen. Es geht um Fledermäuse, Gärten, Insekten und Eulen. Für Kinder stehen Spiele und eine Rally auf dem Programm. Nach Grußworten von Thomas Zimmermann (Geschäftsführer Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e.V.), Dorothea Knepper-Wollny (Vorsitzende Nabu Kreis Coesfeld), Kreisdirektor Dr. Linus Tepe und Christian Chwallek, stellvertretender Nabu-Landesvorsitzender, stehen Exkursionen auf dem Programm: Um 12, 14 und 16 Uhr eine Führung durch die Steinkauzausstellung mit Winfried Rusch. Axel Köhler stellt um 13 Uhr seinen Garten vor. Um 13 und um 15 Uhr berichtet Reinhard Loewert in seinem Vortrag über Fledermäuse. Birgit Paßmann vom Biologischen Zentrum spricht um 13.30 Uhr über insektenfreundliche Gärten. Neben der Steinkauz-Ausstellung von Rusch sind weitere Präsentationen zu entdecken, so die Bronzeskulpturen heimischer Eulen von Waltraud Hustermeier und die Fotoausstellungen „Schönheiten im Verborgenen“ von Anne Berlin und „Heimische Libellen“ von Victor Lwoff.