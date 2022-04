Nabu hat neuen Vorstand

Gute Nachrichten am laufenden Band gab es bei der jüngsten Jahresversammlung des Naturschutzbunds Nabu, Kreisverband Coesfeld, zu der sich etwa 20 Mitglieder einfanden. Drei Jahre liegt es mittlerweile zurück, dass die engagierten Naturschützer in Präsenz tagen konnten. Corona hatte auch hier den Aktiven einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Einen großen Dank richtete Dorothea Knepper-Wollny (Nordkirchen) zunächst an alle Einsatzkräfte, vor allem auch die, die aufwändige Pflegearbeiten übernehmen. Nicht zuletzt sorgen sie dafür, dass – entschädigt für ihre Arbeit von der Unteren Landschaftsbehörde – beachtliche Euro in die Verbandskasse fließen. Über eine große Spende aus einer Erbschaft durfte sich der Nabu vergangenes Jahr freuen. „Natürlich wollen wir das Geld investieren, denn es dient der Natur wenig, wenn es auf der Bank liegt“, so Rudolf Averkamp, der den Kassenbricht vorlegte.

Lorbeeren aus dem Kreis der Versammelten gab es auch für Dorothea Knepper-Wollny, die anschließend zur neuen Vorsitzenden gewählt wurde. Nach den schnellen Wechseln der letzten drei Vorsitzenden habe sie sich dafür stark gemacht, das Boot sozusagen wieder auf Kurs zu bringen. Winfried Rusch (Billerbeck), der nicht zugegen sein konnte, ließ sich in Abwesenheit zum stellvertretenden Vorsitzenden und Rudolf Averkamp (Coesfeld) zum dritten Vorsitzenden wählen. Mit Christine Bendix (Coesfeld) als Kassenwartin und Ineke Webermann (Senden) als Schriftführerin sowie weiteren sechs Beisitzern ist der Vorstand gut aufgestellt.

Trotz der Corona-Auszeit wurden allerdings in der Vergangenheit zahlreiche Veranstaltungen, Exkursionen und Vorträge wie beispielsweise die zum Vogel des Jahres durchgeführt. Das Jubiläumsfest zum 40-jährigen Bestehen fiel zwar im vergangenen Jahr auch der Pandemie zum Opfer und „deshalb hoffen wir, dass wir das in diesem Jahr nachholen können“, so Knepper-Wollny, die auch darauf hinwies, dass der Nabu einen neuen Info-Flyer für sich erstellt und noch einen weiteren zum brisanten Thema „Rotmilan“ verfasst habe.

Christian Chwallek, als stellvertretende Landesvorsitzender zu Gast, machte deutlich, dass sich im Sommer 2021 landesweit 115 000 Bürger an der Volksinitiative „Insekten retten - Artenschwund stoppen“ beteiligt hatten. Aus dem NRW-Landtag erhielt die Initiative allerdings eine Absage, die war „wie ein Schlag ins Gesicht. NRW ist das einzige Land, in dem die Engagierten von den Parteien so ignorant abgestraft wurden wir hier“, machte er seiner Enttäuschung Luft.

Vorgestellt wurden an diesem Abend die vielfältigen Aktivitäten der Arbeitsgruppen Laubfrosch und Amphibienerfassung, Fledermausschutz, Rieselfelder, Steinkauz und Rotmilan. Die Zahl der Brutpaare in der Steinkauzpopulation umfasst seit 2000 etwa 80 bis 100 Brutpaare. Jährlich beringt Winfried Rusch zwischen 150 und 200 Steinkäuze.

Die kreisweite Bestandserfassung der Rotmilane wurde mit 40 Revierpaaren angegeben.

Derzeit hat der Nabu im Kreis Coesfeld ein Einsatzgebiet von beachtlichen 20,6 Hektar, wobei geplant ist, diese Fläche durch weitere Ankäufe weiter zu vergrößern. „Wir hoffen, dass wir für unsere Arbeit auch viele jüngere Mitglieder gewinnen können“, so Knepper-Wollny.