Nabu zeichnet Naturoasen aus

„Naturnahe Flächen werden immer seltener und damit gleichzeitig auch immer bedeutsamer“, heißt es in der Mitteilung des Nabu.

Der Kreisverband Coesfeld schließt sich dabei dem Pilotprojekt „Ausgezeichnete Naturoase“ des Kreisverbands Borken an, um diese Flächen sichtbar zu machen und sie zu fördern.

„Es gibt in ganz Deutschland fast keine Flächen mehr die vom Menschen unberührt sind“, so der Nabu. Über die Hälfte der Gesamtfläche benötige die meist intensive Landwirtschaft, die restliche Landschaft sei zerschnitten und versiegelt von Straßen und Siedlungsräumen. Wildtiere und Pflanzen seien gezwungen in einer Landschaft zurechtzukommen, die überwiegend vom Menschen genutzt und gestaltet werde.

Insbesondere Insekten und Vögel leben in Gärten und naturnah gestalteten Grundstücken. Denn tatsächlich findet sich in vielen Städten und Dörfern ein großer Teil des Grüns in den Gärten und kleinen Naturoasen. Somit erfüllen diese Flächen eine wichtige Funktion für den Artenschutz. „Doch Grün ist nicht gleich grün und somit möchten wir mit der Auszeichnung naturnaher Flächen verdeutlichen, welche Flächen besonders wertvoll sind“, so der Nabu in der Mitteilung. Dazu gehören strukturreiche Gärten, die Nahrung für viele verschiedene Tiere bieten, naturnahe Teiche, Blühwiesen, Streuobstwiesen, frei wachsende Hecken, naturbelassene Waldstücke, Fassaden- und Dachbegrünungen. Wichtig ist, dass in diesen Flächen weitgehend auf synthetische Pflanzenschutzmittel und künstliche Düngemittel verzichtet wird.

Aber auch Selbstversorgergärten, in denen Bio-Obst und -Gemüse angebaut wird zählen dazu.

Alle „Ausgezeichneten Naturoasen“ sollen in eine eigens dafür erstellte Google-Maps-Karte eingetragen werden und auf Wunsch kann vor Ort ein Schild vor dem Haus aufgestellt werden.

0 Kontakt: nördlicher Kreis Coesfeld: Winfried Rusch, Billerbeck, Tel. 02543/ 4584; südlicher Kreis Coesfeld: Dorothea Knepper-Wollny, Nordkirchen, Tel.: 0 25 99 / 10 98.