Nach Corona mehr Kriminalität

Mit dem Ende der Corona-Maßnahmen kam wieder mehr Leben in den Alltag zurück – mehr Partys, mehr Veranstaltungen, aber auch mehr Streits und Kriminalität. „Zumindest in Teilen“ lasse sich der Anstieg der Straftaten im Kreis Coesfeld im vorigen Jahr damit erklären, sagte Kriminaloberrat Guido Meinert gestern im Pressegespräch bei der Kreispolizei.

11 565 Straftaten verzeichnet die Kripo in 2022, 10 282 waren es in 2021 und 10 908 im Vor-Corona-Jahr 2018. In nahezu allen Bereichen gab es einen Anstieg. „Dennoch sind wir ein recht sicherer Kreis“, betonte Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Landesweit passierten in den meisten anderen Regionen vergleichsweise mehr Straftaten.

Runter gingen die Zahlen bei Straftaten gegen ältere Menschen. „Erfreulicherweise“, so Schulze Pellengahr. „Die Aufklärungsarbeit hat die Bevölkerung sensibilisiert.“ Dennoch entstand in den 17 Fällen, in denen die Täter mit Enkeltrick, Schocktelefonanrufen und Co. erfolgreich waren, immenser Schaden. Denn oft überreichen die Senioren den Tätern ihr ganzes Erspartes. In Billerbeck händigte eine 82-Jährige den Tätern Wertsachen im Wert von etwa 100 000 Euro aus, dazu 19 500 Euro. Glücklicherweise konnte die Polizei die Täter schnappen – das gelingt in diesem Bereich nicht so oft. Die Aufklärungsquote bei Schockanrufern liegt bei gerade mal 2,2 Prozent.

0 (Versuchter) Mord- und Totschlag: Sechs Fälle – in Lüdinghausen, Coesfeld, Billerbeck und Dülmen. Zwei davon erweiterte Suizide; die restlichen vier Messerattacken, bei denen die Opfer überlebten.

0 Einbrüche: Vom Tiefstand mit 144 Fällen in 2021 auf 287 verdoppelt. 2018 waren es 202. Jeder dritte Einbruch wurde von der Polizei aufgeklärt, weit mehr als im Landesschnitt. „Da sind wir stolz drauf“, so Meinert. Trotzdem reicht ihm das nicht, deswegen sollen auch in diesem Jahr aufklärende Veranstaltungen stattfinden.

0 Fahrraddiebstahl: 1112; wobei der Schaden weit höher liegt als noch in den Vorjahren, weil mehr E-Bikes gekauft und auch gestohlen werden. Meinert apelliert: „Kauft vernünftige Schlösser fürs Fahrrad, macht es Dieben nicht so einfach.“ Die Räder sollten nicht nur abgeschlossen, sondern auch angekettet werden. Gestohlen wurden in einigen Fällen auch Räder aus dem Garten oder hinterm Haus.

0 Körperverletzungen: 1000, davon 234 gefährliche (2021: 796 und 162 gefährliche; 2018: 1089 und 239 gefährliche)

0 Straftaten mit Waffen: 34 mit Messer, acht mit Schusswaffe (2021: 22 mit Messer, sechs mit Schusswaffe; 2018: 66 mit Messer, acht mit Schusswaffe)

0 Häusliche Gewalt: 295 Fälle (262 in 2021, 325 in 2018)

0 Diebstahl: 4629 in 2022 (3438 in 2021, 4312 in 2018)

0 Betrug: 1413 (1599 in 2021, 1377 in 2018)

0 Gewalt gegen Polizisten: 92 (2021: 128, 2019: 27)

0 Rauschgiftdelikte: 466 (643 in 2021, 464 in 2018).

368 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

368 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung listen die Kripobeamten in 2022 auf, davon 20 Vergewaltigungen. Bei mehr als der Hälfte der 368 Fälle (187) ging es dabei um den Besitz und/oder die Verbreitung von kinder-/jugendpornografischer Bilder. Ein immenser Anstieg in den letzten Jahren: 139 Fälle gab es im Jahr davor, 33 in 2018. Kriminaloberrat Guido Meinert führt diesen Anstieg darauf zurück, dass die Polizei mit stark ausgebautem Einsatz versucht, die Fälle aufzuklären. Sie spielen sich oft im Internet im Darknet ab, aber auch über soziale Medien. „Wir heben diese Taten aus dem Dunkelfeld in ein Hellfeld“, so Meinert. Gegeben hat es bereits schon in der Vergangenheit viele Fälle, aber sie blieben oft unentdeckt. Das neue Kinderschutzgesetz in NRW, das als eine Lehre aus den schweren Missbrauchsfällen wie auf dem Campingplatz in Lüdge und in der Gartenlaube in Münster installiert wurde, wirkt sich konkret an verschiedenen Stellen aus. Eine davon auf das Personal der Polizei, die mehr Spezialisten erhalten hat, um im Internet den Tätern auf die Spur zu kommen. Neun Experten sind laut Meinert bei der Kreispolizei Coesfeld im Einsatz, zusätzlich wirken weitere Leute mit. Der Anstieg der Zahlen verwundert von daher nicht. Die Polizei wertet ihn als einen Erfolg einerseits. Andrerseits verbergen sich hinter vielen Fällen nicht unbedingt „dicke Fische“. „Manchmal gehen Leute aus Neugierde auf diese Seiten“, sagt Meinert. Nicht einmal seien sie immer pädophil oder handelten in der Absicht, die Bilder zu verbreiten. „Trotzdem machen sie sich strafbar.“ Auch Jugendliche schickten in Whatsapp-Gruppen Nacktbilder herum, ohne sich bewusst zu sein, was sie damit anrichten oder dass sie sich damit strafbar machen, erläuterte Kriminaldirektor Thomas Eder im Pressegespräch. Auch diese Fälle seien unter den 187 Fällen wegen Besitzes/Verbreitens von kinderpornographischen Bildern subsummiert. Die Polizei will die Arbeit in diesem Bereich noch weiter ausbauen und außerdem präventiv aufklären; so etwa bei Jugendlichen oder in Schulklassen.