Nach Kastration auch Folgekosten zahlen

Kreis Coesfeld

(fs). 209 wildlebende Katzen sind im Jahr 2020 im Kreis Coesfeld eingefangen und kastriert worden. Dadurch sind Tierarztkosten in Höhe von knapp 20 000 Euro entstanden. Nun soll die Kreisverwaltung mit den Tierheimen Gespräche führen, ob darüber hinaus noch weitere Kosten entstanden sind, auf denen die Tierheime sonst sitzenbleiben würden. Dafür hat sich einstimmig der Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung ausgesprochen. Im Kreisausschuss, der am Mittwoch (8. 12.) um 16.30 Uhr in Coesfeld tagt, kommt das Thema noch mal auf den Tisch.