Nach sieben Minuten ausgebucht

Das ging flott. Am Dienstagabend um 18 Uhr hatten Kreis und DRK die Termine für die Impfungen von Kindern und Jugendlichen gegen das Coronavirus freigeschaltet. „Um 18.07 Uhr waren alle Termine weg“, informiert Kreis-Pressesprecher Christoph Hüsing auf Nachfrage. Doch weitere Termine sollen nach und nach freigeschaltet werden.

Der Run auf die Termine für Impfungen von fünf- bis 17-jährigen Kindern war am Dienstagabend riesig. Innerhalb kürzester Zeit waren die Termine vergriffen.

Mit einem so großen Ansturm auf die Termine hatte Christoph Schlütermann jedoch bereits gerechnet. „Wir hatten im Vorfeld schon viele Anfragen, weil Eltern bei Kinderärzten keinen Termin bekommen haben“, sagt der Vorstand des DRK-Kreisverbands. Bislang konnten auch Zwölf- bis 17-Jährige nicht in den Impfstellen des Kreises geimpft werden. Nun können sich alle Kinder zwischen fünf und 18 Jahren den Piks abholen – sofern sie einen der Termine haben.

Diese sind zunächst bis einschließlich 23. Dezember vergeben worden. In Lüdinghausen finden die Impfungen der Fünf- bis Elfjährigen einmalig am kommenden Freitagnachmittag (17. 12.) statt und dann jeweils mittwoch- und donnerstagnachmittags. In Coesfeld werden die Impfungen für Minderjährige samstag- und sonntagnachmittags angeboten. Auch für die Zweitimpfungen, die Anfang Januar stattfinden sollen, werden gleich die Termine mit vergeben. Impfstoff sei momentan genügend vorhanden. „Wir stellen keine Termine ein, für die wir keinen Impfstoff haben“, betont Schlütermann. Termine und Impfstoffe sind aus seiner Sicht auch nicht das Nadelöhr. „Sie brauchen aber auch immer die Kinderärzte“, erklärt der DRK-Vorstand. Diese seien für die Betreuung vor Ort zuständig – besonders um Rückfragen zu beantworten.

Um weitere Kapazitäten für Kinderimpfungen zur Verfügung stellen zu können, führt die KVWL derzeit auch eine entsprechende Umfrage durch. Alle niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, die über freie Impf-Kapazitäten verfügen, werden gebeten, an der Erhebung teilzunehmen, teilt die KVWL mit.