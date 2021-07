Nachfrage ist deutlich gesunken

Dass die Impfquote im Kreis Coesfeld nicht mehr stark ansteigen wird, vermutet Kai Wermelt, Leiter des Impfzentrums in Dülmen. „Vielleicht kommen noch fünf bis zehn Prozent dazu“, schätzt er. Das würde bedeuten, dass die Quote im Kreis dann bei rund 70 Prozent liegen würde. Um die Herdenimmunität zu erreichen und um damit die Corona-Pandemie eindämmen zu können, müssten 85 Prozent der über Zwölfjährigen geimpft werden – im Kreis Coesfeld wäre man davon dann weit entfernt. Das angestrebte Ziel bleibe es dennoch, wie Wermelt betont.

Wenig Zulauf verzeichnet das Impfzentrum in Dülmen – das „Gecko“ – zur Zeit. Die Landesregierung hat bereits angekündigt, Impfzentren in Nordrhein-Westfalen zu Ende September schließen zu wollen.

Bedauernswerterweise, so der Leiter des Impfzentrums, habe die Impfbereitschaft in den vergangenen Tagen deutlich nachgelassen, weshalb die Öffnungszeiten des Zentrums im „Gecko“ bereits reduziert wurden. Besonders prekär sei das, gerade weil die Impfungen nun für alle offenstünden. „Wir haben nicht den Zulauf, den wir uns wünschen“, bringt Wermelt es auf den Punkt. Deshalb laute die Devise nun, dass weiter über die Impfung und die Impfstoffe aufgeklärt werden müsse. Das Impfmobil toure auch in den kommenden Wochen durch alle Kommunen im Kreis und Impfungen sind weiterhin ohne Terminvereinbarung möglich. „Wir stellen die niedrigschwelligen Angebote zur Verfügung. Diese müssen nur genutzt werden“, sagt Kai Wermelt. Doch das liege in den Händen eines jeden Einzelnen.

Wie die Impfquote erhöht werden könne? „Eine indirekte Impfpflicht könnte durchaus helfen“, überlegt Wermelt. Auch würde er eine Impfpflicht, etwa im schulischen Bereich, begrüßen. „Allerdings ist das immer auch ein zweischneidiges Schwert“, weiß er. Von daher setze man auf Aufklärung, „wer aber nicht will, der will nicht.“ Jeder müsse sich seiner Verantwortung bewusst sein und immer auch berücksichtigen, dass andere durch eine fehlende Impfung gegen das Corona-Virus gefährdet werden können. „Jede Impfung zählt“, wirbt der Leiter des Impfzentrums für die Immunisierung.

Noch ist es im Dülmener Zentrum und am Impfmobil möglich, sich die notwendige Spritze abzuholen. Da aber mittlerweile jeder ein Impfangebot erhalten habe, geht die Landesregierung davon aus, dass die entsprechenden Zentren nur noch bis Ende September benötigt werden. Dann würden sie in ihrer jetzigen Form geschlossen werden, kündigte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann bereits vor wenigen Wochen an. Für die Zeit danach soll es dann noch kommunale, regionale Impfteams geben. Das würde auch für das Zentrum in Dülmen bedeuten, dass die Türen zum 30. September geschlossen werden. Einen entsprechenden Erlass gebe es aber bislang noch nicht, so Wermelt. „Wir überlegen, wie wir bis dahin die Impfangebote noch näher zu den Menschen bringen können“, erläutert er weiter. Beispielsweise, indem Teams Impfungen in Einkaufszentren oder Gewerbegebieten für Unternehmen anbieten. Weitere Überlegungen würden bereits angestrebt werden.

Eventuell, so keimt ein wenig Hoffnung auf, „befinden wir uns in einem Sommerloch und der Zulauf steigt nach den Ferien wieder an“, hofft Wermelt und ergänzt in Anspielung auf die Dynamik des Infektionsgeschehens: „Denn wenn wir eines in den vergangenen Wochen gelernt haben, ist es, dass nichts bleibt, so wie es ist.“