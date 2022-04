Nein zu Waffen und Aufrüstung

(vth). Nein zum Krieg, Nein zu Aufrüstung und Waffenlieferungen: Beim traditionellen Ostermarsch im Kreis Coesfeld in Dülmen steht der Krieg in der Ukraine besonders im Fokus. Die Friedensinitiativen im Kreis Coesfeld laden alle Interessierten Ostermontag ein. Ob der Krieg in der Ukraine einen größeren Zulauf zum Ostermarsch nach sich zieht, hält Michael Stiels-Glenn von den Friedensfreunden Dülmen für schwer voraussehbar. „Wenn es mehr Teilnehmer werden, freue ich mich“, sagt er. Es sei aber nicht abschätzbar, ob die Situation tatsächlich mehr Menschen auf die Straße bewegt oder ob die schrecklichen Kriegsbilder ein Ohnmachtsgefühl hinterlassen.

Traditioneller Ostermarsch für den Frieden am Montag in Dülmen

Die Waffenlieferungen an die Ukraine halten die Friedensfreunde für keine Lösung. „Unsere Position lautet nach wie vor: Frieden schaffen ohne Waffen. Daran halten wir fest“, betont Stiels-Glenn. Diese Ansicht vertritt auch Heinz Böer von der Friedensinitiative Nottuln (FI). „Mit Waffenlieferungen schraubt man die Eskalation immer weiter hoch“, sagt er. Ziel müsse es sein, dass ernsthafte Verhandlungen geführt werden und es keine Angriffe mehr gibt. Die Konsequenzen aus diesem Krieg können, so die FI, nicht weitere Aufrüstung und Konfrontation sein. Das Gegenteil sei richtig: Die Atomwaffen müssen – wie auch alle Bürgermeister im Kreis Coesfeld als Mayor for Peace fordern – restlos abgeschafft werden, so die FI.

0 Beginn ist Ostermontag um 11 Uhr beim Löwendenkmal (Nähe Marktplatz) in Dülmen, wo eine kurze Auftaktkundgebung geplant ist. Anschließend geht es mit Fahrrädern zum ehemaligen Sondermunitionsdepot Visbeck, wo ein Friedenspicknick mit Reden und Kultur läuft. Jeder kann dort am offenen Mikrofon seine Gedanken und Meinungen zur Kriegssituation kundtun.