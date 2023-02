„Netzübernahme war richtige Entscheidung“

Das gesamte Netzgeschäft, wie Zählerablesungen, Einspeiseverträge, Netzanschlussverträge, Instandhaltung und Wartung erledigt die Gelsenwasser Energienetze GmbH (GWN), die neuer operativer Partner der MNG ist. Für die privaten und gewerblichen Bezieher von Gas und Strom ändert sich in nichts.

Für die Kommunen bringe der neue Einfluss auf den Stromnetzbetrieb jedoch viele Vorteile, so die MNG in einer Mitteilung: Die Kommunen könnten nun über Maßnahmen an den Gas- und Stromleitungen mitentscheiden und so an der Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und Energiewende direkt gemeinsam mitwirken, ähnlich wie die ehemalige VEW bis in die 1990er Jahre Versorger der Region war.

Die ersten Wochen im operativen Betrieb hätten bereits gezeigt, dass die Netzübernahme die richtige Entscheidung gewesen sei. „Die bisherigen Störungen im Stromnetz hat unser Partner professionell und schnell behoben“, berichtet die Geschäftsführung in der Mitteilung. Manfred Hochbein, der Leiter der Betriebsstelle Lüdinghausen der GWN ergänzt: „Störfalle sind bei dem Alter des Netzes und den vorhandenen Freileitungen nichts Ungewöhnliches. Ziel ist es, in Abstimmung mit den kommunalen Partnern das Netz für die Anforderungen tauglich zu machen. Dazu gehört auch, Freileitungen, die erneuert werden müssen, durch Erdkabel zu ersetzen.“

Mit der Münsterlandnetzgesellschaft und der Gelsenwasser Energienetze GmbH könnten langfristige, kommunale Versorgungsgesamtpläne mit übergeordneten Zielen umgesetzt werden und die Kommunen müssten sich nicht immer wieder auf neue Betreiber einstellen, heißt es weiter. Elementare Entscheidungen würden nun direkt von der MNG und damit von den daran beteiligten Städten und Gemeinden getroffen. Alle Gas- und Stromnetze in den acht Kommunen zurückzukaufen, habe viele Jahre der intensiven Vorarbeit und natürlich Geld gekostet, so die MNG weiter. Seit dem Stichtag 1.1.2023 sei die Münsterland Netzgesellschaft jetzt für die Energieinfrastruktur von 117 565 Einwohner verantwortlich, mit einem gut 4254 km langen Stromnetz und den dazugehörigen 35 073 Anschlüssen sowie einem Gasnetz von 609 km Länge mit 23 215 Anschlüssen. Dies entspricht der Netzgröße eines mittleren Stadtwerkes. Am Ende refinanziert sich der Kauf der Gas- und Stromnetze durch die Einnahme von Netzentgelten, die in Zukunft auch an die beteiligten Kommunen und nicht mehr nur an die Privatwirtschaft gehen.