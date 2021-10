Neue Aufgaben im Bundestag

Das hat aktuell noch nicht jeder Abgeordnete des neuen, größeren Bundestag – Dr. Anne-Monika Spallek schon. Ein Büro, das die neue Abgeordnete der Grünen aus Billerbeck in Berlin bereits einrichten konnte. Mit Platz am Fenster und Ausblick auf Berlin. 18 Quadratmeter groß, „wir teilen es uns zu zweit“. Die 53-Jährige aus Billerbeck, die über die Liste in den Bundestag einzieht, hat „spannende erste Eindrücke“ hinter sich. Einführungen, Workshops und Kennenlernrunden, erste Abstimmungen in der Fraktion. „Es wirkt noch alles aufregend und ein bisschen chaotisch für mich, aber langsam gewöhne ich mich ein“, sagt Spallek.

Mit dem Einzug in den Bundestag ergeben sich für Spallek auf Kreis- und Ortsebene Konsequenzen: Im Kreistag und in den Ausschüssen wird sie nicht mehr dabei sein. „Zeitlich wird die politische Arbeit auf Kreisebene leider nicht mehr möglich sein“, so Spallek. Das Kreistagsmandat übernimmt Florian Kübber aus Dülmen. Er ist Fraktionssprecher der Grünen in Dülmen und war dort voriges Jahr auch Bürgermeisterkandidat. Bei den Ausschüssen sollen die personellen Nachbesetzungen noch geklärt werden. Im Rat der Stadt Billerbeck will Spallek vorerst bleiben.

Auch wohnt sie weiterhin in der Billerbecker Bauerschaft Gerleve, wo sie einen Hof für alte Pferde betreibt. Nach Berlin pendelt sie mit dem Zug. „Das funktioniert prima“, sagt Spallek. „Von Billerbeck nach Münster und dort mit dem ICE direkt oder mit einmal Umsteigen nach Berlin.“

Aufregende Zeiten in Berlin

Welche Aufgaben der Neuen in der Fraktion in Berlin zugeschrieben werden, ist noch nicht klar. „Meine Schwerpunkte sind natürlich bäuerliche Landwirtschaft und regionale Wirtschaft, dafür bin ich ja angetreten“, erläutert die Billerbeckerin. Ihre Themenfelder gelte es nun in den verschiedenen Bereichen umzusetzen. Erstmals ist mit Spallek eine Abgeordnete der Grünen für den hiesigen Wahlkreis Coesfeld - Steinfurt II vertreten, die auch aus dem Kreis Coesfeld kommt. „Für mich bedeutet das, dass ich die Themen aus dem Wahlkreis nach vorne bringen möchte“, verspricht Spallek. Ihr Ziel sei es, im Wahlkreis oft unterwegs zu sein, um mit den Menschen zu sprechen und zu hören, was ihre Anliegen sind und wo der Schuh drückt.

Wo ihr Platz im Bundestag ist, weiß Spallek noch nicht. Am 26. Oktober ist die konstituierende Sitzung des Bundestags geplant – bis dahin dürfte die Stuhlverteilung im Parlament klar sein. Aufregende Zeiten in Berlin. Denn so eine starke Rolle, wie Grüne und FDP aktuell bei den Sondierungsgesprächen spielen, hatten sie noch nie. Spalleks Wunschkoalition? Sie muss nicht lange überlegen. „Die Ampel aus SPD, Grünen und FDP.“