Neue Fachkräfte starten durch

(vth). Mehr als 200 Auszubildende im Handwerk haben im Winter ihre Gesellenprüfung in den Schulbezirken Coesfeld und Lüdinghausen abgelegt.

Eine Lossprechungsfeier im traditionellen Sinne fiel erneut aus Gründen der Pandemie aus. In den Veranstaltungen im Foyer des Pictorius Berufskollegs in Coesfeld und im Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Lüdinghausen wurde jedes Gewerk einzeln geehrt. Auf diese Weise blieben die Gruppen überschaubar.

„Wir befinden uns mitten in einer Fachkräftekatastrophe“, unterstrich Ulrich Müller, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Coesfeld. Die jungen Handwerksgesellen seien die besten Botschafter für ihr Gewerk. „Machen sie Werbung für ihren Beruf“, forderte Müller die jungen Fachkräfte auf. „So gelingt es uns, der Fachkräftekatastrophe entgegenzusteuern“.

0 Im Schulbezirk Lüdinghausen haben sieben Gesellen ihre Prüfung mit herausragenden Ergebnissen absolviert. Bei den Kraftfahrzeugmechatroniker/-in schlossen Tobias Fischer aus Nottuln (Ausbildungsbetrieb AHAG, Coesfeld), Paul Kester Klaves aus Ascheberg, (Ausbildungsbetrieb Paul Klaves Kraftfahrzeuge, Ascheberg) und Sebastian Pflaum aus Ascheberg (Ausbildungsbetrieb Car Service Schröer, Ascheberg). Als Metallbauer erzielten Max Cillien aus Nordkirchen (Ausbildungsbetrieb Josef Wierling, Nordkirchen-Capelle) und Lukas Greiving aus Lüdinghausen (Ausbildungsbetrieb G & H Metallbau, Lüdinghausen) besonders gute Ergebnisse. Bei den Feinwerkmechanikern stach Oliver Wilmer, Coesfeld (Stegemann Maschinenbau, Billerbeck) besonders hervor.

0 Prüfungsbeste Gesellenprüfung zum Elektroniker im Schulbezirk Coesfeld: Jonas Kleinhölting aus Lette (Elektrotechnik Gövert, Dülmen) und Johannes Sachmann aus Billerbeck (Jörg Leopold, Billerbeck).