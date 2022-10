Neue Lampen, neue Heizungen

Beim Bauhof in Coesfeld muss neues Licht her: Die alte Neonbeleuchtung ist längst nicht mehr up to date und auch draußen bei den Natriumdampf-Hochdrucklampen „muss sich was tun“, sagt Mathias Schulze Bäing vom Baubetriebshof Coesfeld. 3255 kWh pro Jahr weniger Stromverbrauch würde allein der Umstieg auf neue Lampen bringen – und 811 Euro weniger Stromkosten.

Die Umwelt-Teams von Unternehmen und Kommunen, die am Projekt Ökoprofit teilnehmen, trafen sich jetzt zu einer Zwischenbilanz in Coesfeld. Sie wollen nicht nur Energie, sondern auch Kosten sparen.

Wie beim Baubetriebshof haben sechs weitere Unternehmen und Kommunen im Kreis Coesfeld Potenziale entdeckt, um Energie zu sparen. Das Zwischenfazit des diesjährigen Projekts Ökoprofit, zu dem die Teilnehmer jetzt in Coesfeld zusammenkamen, kann sich sehen lassen.

„Die Betriebe haben mit hohen Energiepreisen zu kämpfen“, sagte Angelika Selhorst, stellvertretende Landrätin, in ihrer Begrüßung. „Es lohnt sich zu prüfen, ob es noch Stellschrauben gibt, an denen man drehen kann.“ Die Teilnahme am Ökoprofit biete sowohl eine ökonomische als auch eine ökologische Stärkung.

Etwas enttäuschend findet Klimaschutzmanagerin Kira Funke, dass nur sieben Betriebe und Kommunen teilnehmen. Es hätten durchaus mehr sein können, meinte sie gegenüber unserer Zeitung. „Es kommt den Betrieben doch zugute.“

Die Teilnehmer, die dabei sind, wirken allerdings mit viel Engagement mit, so Dorothee Meier von der B.A.U.M. Consult GmbH, die das Projekt begleitet.

Das zeigte sich auch bei der Zwischenbilanz des von der Sparkasse Westmünsterland gesponserten Projekts: Die Firma Cordes aus Bösensell will zum Beispiel die alte Ölheizung austauschen und durch eine Umstrukturierung die Flächen, die beheizt werden müssen, deutlich verkleinern. Statt über 8000 Euro an Heizkosten ergeben sich damit nur noch Kosten in Höhe von rund 3200 Euro. Und bei der Münsterland Milchmixgetränke aus Rosendahl soll durch weniger Lagerfläche der Verbrauch der Kühlanlage um 40 Prozent gesenkt werden. „Der Austausch der Leuchtmittel auf LED bringt noch einmal 10 000 Euro Ersparnis“, rechnete Andreas Schill von Münsterland Milchmixgetränke vor. Bei Resorti in Coesfeld wird gerade das Bürogebäude nach neusten ökologischen Standards umgebaut, wie Franziska Brocks berichtete. Aber auch sonst achte das Unternehmen bis in Details auf Klimafreundlichkeit: Als Werbemittel gebe es Kugelschreiber aus Weizenstroh und für die Räume seien Energiemessgeräte gekauft worden, um herauszufinden, wo noch Stromfresser sind.

Heizung und Licht sind immer wieder Thema, so auch beim Baubetriebshof des Kreises. Die weitere Umstellung der Fuhrparks von Diesel und Benzin auf E-Fahrzeuge soll sowohl beim Kreis als auch bei der Stadt Coesfeld vorangebracht werden. Bei der Stadt Coesfeld sollen die Desktop-Rechner gegen sparsamere Laptops ausgetauscht werden. Die sechs Pedelecs, die als Diensträder angeschafft wurden, hätten bereits 3000 Kilometer auf dem Tacho – „das entspricht einer Einsparung von 500 kg CO2“, rechnete Johanna von Oy vom Klimateam der Stadt Coesfeld vor.

Die Teilnehmer setzen sich nun in weiteren Workshops damit auseinander, wie sie Energie sparen und etwas für die Umwelt tun können – und zugleich Kosten sparen können. Auch rechtliche und organisatorische Fragen werden behandelt. Ziel ist es, ein erfolgreiches Umweltmanagement in den Unternehmen zu installieren. Gefördert wird Ökoprofit durch das NRW-Ministerium für Umwelt. Die Projektträgerschaft von Ökoprofit liegt beim Kreis Coesfeld in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld.