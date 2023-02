Neue Leute am Ruder

Die Grünen im Kreis Coesfeld haben einen neuen Vorstand. Ur-Gestein Willi-Kortmann aus Seppenrade, in den letzten Jahren Sprecher der Kreis-Grünen, trat bei den Wahlen aus Altersgründen nicht wieder an. Sein Nachfolger wurde Patrick Jansen aus Dülmen. Der 30-jährige Lehrer ist auch Sprecher der Grünen in Dülmen und im Kreistag aktiv. Auf den Frauen-Sprecher-Posten – die Grünen bilden traditionell eine Doppelspitze aus Frau und Mann – wurde Hanna Hüwe aus Billerbeck wiedergewählt. Beide erhielten jeweils eine großer Mehrheit bei einer Gegenstimme in der Kreis-Mitgliederversammlung am Mittwoch in Billerbeck. Rund 40 Mitglieder waren erschienen.

Hüwe und Jansen wollen die Strukturen bei den Kreis-Grünen verbessern und die Digitalisierung voranbringen – auch, um die Ortsverbände zu entlasten, damit mehr Zeit für die politische Themensetzung bleibt. „Wir hatten in den letzten zwei, drei Jahren einen immensen Zuwachs an Mitgliedern und dementsprechend steigen die Anforderungen“, so Jansen. Fehler sollten vermieden werden, wo es möglich sei. Hanna Hüwe, die auch Fraktionssprecherin der Grünen in Billerbeck ist, und nun zum zweiten Mal als Kreis-Sprecherin gewählt wurde, nannte als Beispiel das Verfahren zur Neumitglieder-Aufnahme, das verbessert werden soll. Auch eine Jahresplanung hält die 31-Jährige Billerbeckerin für sinnvoll.

Als neue Schatzmeisterin ist nun Lara Reiß (Nottuln-Appelhülsen) im Amt. Willi Kortmann bleibt als Beisitzer im Vorstand aktiv. Weitere Beisitzer: Isabelle Wewers (Dülmen), Chrstiph Höning (Ascheberg), Uta Spräner (Nordkirchen), Thomas Reinert (Dülmen) und Stefanie Ring (Dülmen).

„Aus meiner Sicht ein Dreamteam“, kommentierte Ex-Sprecher Kortmann die neuen Leute am Steuer der Kreis-Grünen. Insbesondere bei den Digitalisierungsfragen sei er sich sicher, dass es mit den Jüngeren nun vorangehe.

Kreis-Fraktionssprecher Norbert Vogelpohl (Coesfeld) kritisierte, dass die Mitgliederversammlung nicht genutzt worden sei, um die „big points“ auf die Tagesordnung zu setzen: der Protest in Lützerath und die Waffenlieferungen an die Ukraine. Zumal ja auch einige Leute aus dem Kreis in Lützerath aktiv gewesen seien. „Sie hätten hier ja gut über ihre Erfahrungen reden können.“ Kortmann verwies darauf, dass für die Wahlen bereits viel Zeit benötigt werde und der Punkt deshalb nicht auf der Tagesordnung gelandet sei. Trotzdem sollte im Kreisverband darüber noch diskutiert und eine Position gebildet werden, fand er.

Über ihre Aufgaben im Landtag berichteten die hiesigen Grünen-Abgeordneten Dorothea Deppermann (Münster) und Dennis Sonne (Lüdinghausen). „Inklusion betrifft alle Punkte“, so Sonne, der selber im Rollstuhl sitzt und Inklusion als ein Schwepunktthema in Düsseldorf hat. Darauf habe er ein Auge. Beispiel: In einem Antrag zur Ausweitung von Frauenhäusern sei zunächst nicht formuliert worden, dass diese auch barrierefrei sein müssen. Für Dorothea Deppermann steht das Thema innere Sicherheit im Mittelpunkt. „Wir haben ein großes Loch im Katastrophenschutz, da muss einiges getan werden“, meinte sie.