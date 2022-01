Neue Lolli-Test-Regeln an Grundschulen

Um 22.50 Uhr erhielt Schulleiterin Sabine Schäfer am Montag eine Mail vom Labor: Der sogenannte PCR-Lolli-Pooltest fiel positiv aus. Das bedeutet, dass mindestens ein Schüler der Klasse betroffen ist und sich mit dem Corona-Virus angesteckt hat. „Die Mail bekamen auch die Eltern und jetzt heißt es Abwarten“, berichtet Schäfer, die in Lette und zurzeit auch in Dülmen eine Grundschule leitet. Bis dass das Labor das genaue Ergebnis festgestellt hat, muss die ganze Klasse zu Hause bleiben. Keine Seltenheit, denn in den Grundschulen gibt es immer häufiger positive Tests und die Labore sind überlastet. Das bedeutet verstärkt Unterrichtsausfall – und für die Eltern, dass sie ad hoc eine Betreuung für die Kinder finden müssen.

Bei positivem gemeinsamen Pooltest filterte das Labor in einem zweiten Schritt die tatsächlich Infizierten heraus. Wegen der Überlastung kamen die Labore aber nicht mehr hinterher – in letzter Zeit gab es verstärkt Unterrichtsausfall an Grundschulen – und Betreuungsprobleme für die Eltern. Das soll sich mit den neuen Regeln ab heute aber ändern. Der Pooltest bleibt, fällt er positiv aus, soll nun ein Schnelltest reichen.

Die Situation könnte sich ab heute aber deutlich verbessern. Denn das Lolli-Test-Verfahren an den Grundschulen wird erneut verändert, wie das NRW-Schulministerium am späten Nachmittag mitteilte. Demnach sollen zwar weiterhin an Grundschulen PCR-Pooltests stattfinden. Schüler müssen aber nicht mehr eine zweite Probe – die so genannte Rückstellprobe – abgeben, wie seit Ferienende am 10. Januar. Damit konnte das Labor bislang die betroffenen Schüler herausfiltern, wenn der gemeinsame Test einer Klasse positiv anschlug. Statt dessen sollen nun bei einem positiven Pooltest am nächsten Tag zu Unterrichtsbeginn in den Schulen Schnelltests folgen. Alternativ ist es auch möglich, eine offizielle Teststelle zu nutzen und diesen Test der Schule vorzulegen.

Eine Lösung, die Schulleiterin Schäfer begrüßt. „Dadurch werden die Labore entlastet und wir bekommen schneller Ergebnisse.“

Sandra Deuker vom Schulamt des Kreises Coesfeld, hofft ebenfalls, dass sich die Situation jetzt wieder entspannt. „Es kam vermehrt zu Unterrichtsausfall an den Grundschulen im Kreis Coesfeld, weil die Labore mit der Auswertung der PCR-Tests nicht mehr hinterherkamen“, berichtet sie. Bereits 20 Prozent aller Tests in den Grund- und Förderschulen in NRW sind positiv, hieß es gestern. „Wir hoffen, dass sich mit der Schnelltest-Lösung der Schulbetrieb wieder normalisiert“, so Deuker. Denn für ein Schnelltest-Ergebnis wird ja kein Labor benötigt.

Dabei sollte mit den PCR-Rückstelltests, die das Ministerium erst nach den Ferien einführte, eigentlich alles schneller gehen. Doch durch die rasenden Ansteckungszahlen der Omikron-Variante „trat genau das Gegenteil trat ein“, beschreibt Deuker das Dilemma. Eine Situation, die auch der Kreisverband Bildung und Erziehung (VBE) als nicht mehr akzeptabel kritisierte. „Die Eltern schlagen verzweifelt an den Schulen auf, weil sie arbeiten müssen und keine Betreuung für ihre Kinder haben“, so Lisa Holzapfel, Kreisvorsitzende der Pädagogen-Gewerkschaft.

Nach den Beschlüssen der Bund-Länder-Runde am Montag stand dann fest, dass Schulen bei den PCR-Tests nicht bevorzugt behandelt werden sollen. Damit musste das Testverfahren jetzt geändert werden. Die Informationen vom NRW-Schulministerium zum neuen Vorgehen trudelten am frühen Abend ein.

Für alle Förderschulen bleibt allerdings das bestehende Lolli-Testsystem komplett in seiner jetzigen Form erhalten. Grund dafür sei die „strukturell höhere Vulnerabilität dieser Schülergruppe“, so das Ministerium.