Neue Mobilitäts-App vorm Start

Kreis Coesfeld

Vom E-Roller über Carsharing bis zum Shuttle: Im „kommit Bürgerlabor Münsterland (BüLaMo)“ wurden inzwischen verschiedene Mobilitäts-Projekte gestartet. In den nächsten Wochen sollen sie fortgesetzt werden, freute sich Kreisdirektor Dr. Linus Tepe in der Vollversammlung in Dülmen mitzuteilen. Neben Projektpartnern waren auch Vertreter der Fördermittelgeber dabei, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, des NRW-Verkehrsministeriums und des Nahverkehrsverbands Westfalen-Lippe (NWL) sowie der Gemeinde Senden und des Münsterland e.V.