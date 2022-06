Neue Strukturen für die Busplanung

Neue Strukturen für die Verwaltung des Busverkehrs: Aufgaben, die bislang der Zweckbverband Münsterland ZVM Bus übernommen hat, sollen stärker in die Kreishäuser zurückverlagert werden. Es geht dabei laut Kreis um „abstimmungsintensive Teilaufgaben“. Der Fachbereich ZVM Bus verkleinert sich dadurch. Der Kreistag stimmte für die Umstrukturierungen – bis auf die SPD, die sich enthielt, weil sie abweichende Vorstellungen hatte, diese aber nicht weiter ausführte.

Die Verwaltung und Planung des Busverkehrs gehört zu den Aufgaben von ZVM Bus. Ein Teil der Tätigkeiten soll nun in die Kreishäuser zurückgeholt werden.

Die SPD sah es auch schon voriges Jahr als äußerst kritisch, dass der damalige Geschäftsführer von ZVM Bus wieder ins Kreishaus Coesfeld zurück geholt wurde und die Stelle damit vakant blieb. Seit Ende April 2021 übernehmen vorübergehend die Verkehrsdezernenten der beteiligten Kreise in geteilter Führung die Leitung des Fachbereichs.

Neu ist nun auch, dass sich der Kreis Steinfurt dem Bündnis dazugesellt, das bislang aus den Kreisen Borken, Coesfeld und Warendorf bestand. Der Kreistag des Kreises Steinfurt stimmte zu, sich anzuschließen. Die Kreise beauftragen seit 2012 den ZVM damit, die Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) wahrzunehmen. Sie entsendeten für den Fachbereich Bus bislang Mitarbeiter in die Geschäftsstelle nach Münster. Ziel ist es, den ÖPNV zu stärken. Auch das Pilotprojekt Bürgerlabor Münsterland ist dort angesiedelt, das unter Führung des Kreises Coesfeld läuft.

Die Aufgaben, die jetzt verstärkt in die Kreishäuser zurückgeholt werden, betreffen zum Beispiel die Konzipierung von Buslinien, Ausschreibungen und Gespräche mit den Verkehrsunternehmen. Aufgaben, die sehr spezielles Fachwissen erfordern, verbleiben zentral beim ZVM Bus und sollen für die vier Münsterlandkreise gemeinsam bearbeitet werden.

Schon in den letzten Jahren gingen die Kreisverwaltungen dazu über, einzelne Aufgaben selber zu bearbeiten. Der Grund dafür sei die zunehmende Bedeutung von Mobilität, so der Kreis. Das habe ein größeres Angebot zur Folge, an dem die Politik verstärkt mitgestalte und der Abstimmungsbedarf zwischen den Kreisen und der ZVM Bus steige. Auch durch die Neuorganisation des ZVM SPNV Münsterland hin zum ZVM Mobilität Münsterland ergab sich aus Sicht der Kreise, über die Strukturen des Fachbereichs Bus nachzudenken.