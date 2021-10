Neue Wege im Kreisdekanat

Die Mitglieder der Kreisdekanatsversammlung und die Delegierten der katholischen Pfarreien sowie der Institutionen und Verbände im Kreisdekanat Coesfeld stimmten in ihrer Versammlung einhellig einer Änderung ihrer Geschäftsordnung zu. Damit ist der Weg frei für die beiden Gremien – die Kreisdekanatsversammlung sowie das Kreiskomitee der Katholiken – zusammenzugehen und künftig als gemeinsame Kreisdekanatskonferenz zu arbeiten. „Mit der Veränderung der Statuten, der ein langer und vieldiskutierter Prozess vorausging, bilden wir die in einigen Regionen bereits gelebte Wirklichkeit ab“, erläuterte Martin Schroer, Referent für Pastoralentwicklung im Bischöflichen Generalvikariat, in der Familienbildungsstätte in Coesfeld. Im kommenden Frühjahr wird sich die neue Kreisdekanatsversammlung konstituieren.

Weihbischof Dr. Stefan Zekorn erläuterte den „Prozess zur Entwicklung pastoraler Strukturen im Kreisdekanat Coesfeld“. Vor dem Hintergrund deutlich zurückgehender Zahlen bei Katholiken, beim Gottesdienstbesuch, beim Seelsorge-Personal und bei den finanziellen Mitteln, wurden von der Bistumsleitung und der Bistumsverwaltung Vorschläge zur Einrichtung sogenannter pastoraler Räume entwickelt (wir berichteten). „Wichtig war uns dabei, pastorale Räume zu schaffen, die beispielsweise aufgrund ihrer sozialen Strukturen zusammenpassen“, erklärte der Weihbischof. Im Kreisdekanat Coesfeld könnten das fünf künftige pastorale Räume sein: Billerbeck-Havixbeck-Nottuln-Rosendahl; Coesfeld; Dülmen; Lüdinghausen-Nordkirchen-Olfen-Senden sowie Lünen-Selm-Werne. Ascheberg könnte zu einem pastoralen Raum im Kreisdekanat Warendorf gehören. „Sie sind nun eingeladen, sich zu beteiligen. Bei Fragen, Anregungen und Kritik können sie sich an das Regional-Team wenden, das für das Kreisdekanat Coesfeld zuständig ist“, sagte Zekorn. Neben dem Weihbischof gehören dazu die Leiterin der Hauptabteilung Seelsorge in der Bistumsverwaltung, Maria Bubenitschek, und der Pastoralreferent Matthias Schlettert.

Pastoraltheologe Dr. Marius Stelzer vom Bischöflichen Generalvikariat ließ die rund 20 Teilnehmenden in seinem Vortrag „Corona – Teilchenbeschleuniger für die Pastoral“ an seinen Gedanken teilhaben. Gemeinsam mit Eva Olejok, Pastoralreferentin in Bocholt, hatte er im September 2020 die Online-Fortbildungsreihe „Das gemeinsame Coronavirus-Update“ für Seelsorger ins Leben gerufen. „Es ging darum, die Pandemie zu verstehen und Ideen zu entwickeln, wie wir reagieren können“, erläuterte der Referent für Personalentwicklung beim Bistum Münster. In den Gesprächen habe sich herauskristallisiert, wie wichtig eine Sozialpastoral und Individualseelsorge für Menschen in Not sei. „Psychische Langzeitfolgen wie Depressionen und Angststörungen haben weltweit zugenommen. Da sind die Seelsorgenden für die Menschen in der Krise gefragt“, erläuterte er.

0 Infos zum Strukturprozess: www.bistum-muenster.de/strukturprozes