Neuer Berufsweg in die Pflege

Pflegepersonal wird händeringend gesucht – eine neue Pflegefachassistenz-Ausbildung soll dazu beitragen, die Situation zu verbessern und den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Am 1. Oktober startet die carecampus Pflegeakademie mit der Ausbildung, die ein Jahr dauert und sich in einen betrieblichen und einen schulischen Teil gliedert. „Pflegeassistenten unterstützen Pflegefachpersonen bei der Pflege“, sagt Birgit Leuderalbert, Leiterin der carecampus Pflegeakademie im Kreis Coesfeld im Pressegespräch. An der Pflegeakademie mit ihren Standorten in Coesfeld und Dülmen läuft auch die dreijährige generalistische Pflegeausbildung, in die seit 2020 die Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflegeausbildungen übergegangen sind.

Die erste Auszubildende des neuen Angebots heißt Joana Otte und kommt aus Rosendahl-Osterwick. Sie freut sich schon auf den Start im Oktober. „Ich möchte mich noch nicht gleich auf die dreijährige Pflegeausbildung festlegen“, sagt die 17-Jährige zu ihrer Motivation. „So bekomme ich einen guten Einblick und habe trotzdem eine anerkannte Ausbildung.“ Danach könne sie immer noch entscheiden, wie es weitergeht.

700 Stunden Theorie und Praxis in der Pflegeaklademie am Standort Coesfeld sowie 950 Stunden Praxis in Pflegeeinrichtungen umfasst die Ausbildung. Joana Otte ist zu einem Teil in der Pflegeeinrichtung der Stiftung zu den Heiligen Fabian und Sebastian in Osterwick tätig. Dort hat sie auch schon ein Praktikum gemacht. „Es besteht ein hoher Bedarf an qualifizierten Pflegefachhilfen“, sagt Christoph Klapper, Leiter der Einrichtung.

Die Fachassistenten übernehmen die grundpflegerische Versorgung, die hauswirtschaftliche und soziale Betreuung der Menschen. „Damit sollen sie auch die Pflegefachpersonen entlasten, damit diese sich ihren originären Aufgaben zuzuwenden können“, erläutert Klapper.

Der Zugang sei bewusst niederschwellig, auch, um vielen Interessenten einen Einstieg in die Pflegeberufe zu ermöglichen, so Leuderalbert. Ein Hauptschulabschluss oder eine gleichwertige Schulbildung oder abgeschlossene Berufsausbildung reicht aus. Leuderalbert verweist auf die Ausbildungsvergütung: „Rund 1000 Euro pro Monat.“ Ein Satz, der zuvor bei der Altenpflegehilfe nicht immer üblich war, die in den neuen Ausbildungsweg übergeht.

Auch für ältere Interessenten oder für Umschüler sei die Ausbildung eine interessante Option. Oder – wie bei Joana Otte für jüngere Menschen. „Wenn ich anschließend noch die Ausbildung zur Pflegefachfrau machen möchte, ist das ja kein Problem“, sagt sie. Diese würde sich dann verkürzen.

„Pflege ist ein toller Beruf“, sagt Vera Musholt, Leiterin am Schulstandort Coesfeld. „Man bekommt viel zurück.“

Die Beteiligten sehen die neuen Strukturen und die bessere Bezahlung als Bausteine, um den Pflegenotstand in Griff zu bekommen und mehr Menschen für den Beruf zu begeistern.

Und wie läuft das mit den Bewerbungen? „Ansprechpartner für Ausbildungsplätze sind die Krankenhäuser, Pflegedienste und stationären Pflegeeinrichtungen“, erklärt Akademie-Leiterin Leuderalbert.

Die carecampus Pflegeakademie arbeitet mit rund 50 Kooperationspartnern aus der Region zusammen. Wer Adressen und weitere Auskünfte sucht, findet unter www.care-campus.de Informationen.