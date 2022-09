Neuer Bildungsgang „Fachkraft Küche“

Kreis Coesfeld

(vth). Am Oswald-von-Nell-Breuning-Berufskolleg in Coesfeld wird zum nächsten Schuljahr der Bildungsgang „Fachkraft Küche“ eingerichtet. Der Kreistag begrüßte das Vorhaben und stimmte einhellig zu. Es handelt sich dabei um einen zweijährigen Ausbildungsberuf speziell für die Arbeit in der Küche. Er ist theoriereduziert und richtet sich damit insbesondere an Ju-gendliche, deren Stärken eher im Praktischen liegen.