Neues Paritätisches Zentrum in Coesfeld

Ein bisschen wie die Gründung einer neuen Wohngemeinschaft sei das hier gerade, schmunzelt Timo Plaß. „Wir sind heute alle zum ersten Mal unter einem Dach“, so der Kreisgeschäftsführer des Paritätischen. Unter einem Dach – damit meint er das neue Paritätische Zentrum an der Süringstraße 40 in der Innenstadt von Coesfeld.

Mehr Platz gibt es dort als am bisherigen Standort an der Bahnhofstraße in Coesfeld – darunter auch ein großer Raum für Selbsthilfegruppen. Und mehr Beratungsstellen befinden sich nun Tür an Tür in dem sanierten Haus, die als Mitgliedsorganisationen des Paritätischen Räume im Erdgeschoss und zweiten Obergeschoss auf 250 qm nutzen.

„Wir glauben, dass wir damit einen großen Mehrwert für Bürger geschaffen haben“, so Plaß.

Betroffene finden folgende Beratungsstellen und Dienste im neuen Paritätischen Zentrum: die Geschäftsstelle des Paritätischen im Kreis Coesfeld, die Selbsthilfe-Kontaktstelle Kreis Coesfeld/Kreis Borken, das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe für den Kreis Coesfeld, die paritätische Fachberatung „Tagesangebote für Kinder“, die Gehörlosenberatung, die Ergänzende unabhängige Teilhaberberatung (EUTB) in der Trägerschaft des Blinden- und Sehbehindertenverbands Westfalen und den Deutschen Kinderschutzbund Kreisverband Coesfeld.

Beratungen, Selbsthilfegruppen-Treffen, Pflegeselbsthilfe-Cafes, Fortbildungen und Gesamttreffen finden jetzt im Paritätischen Zentrum statt.

Die EUTB ist ebenso von einem anderen Standort in die neue Immobilie umgezogen wie der Kinderschutzbund. „Wir freuen uns, dass wir Tür an Tür mit verschiedenen Beratungsstellen zusammenarbeiten können“, so Hanna Heymann von der Selbsthilfe-Kontaktstelle. Dadurch ließen sich Synergieeffekte erzielen, die für betroffene Bürger nützlich seien. „Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, sonst ist alles startklar“, so Plaß bei der Übergabe durch Immobilieneigentümer Dr. Christian Hüsken (Coesfeld) am Mittwoch.

Begonnen hat alles mit der Selbsthilfe-Kontaktstelle. Sie ist eine Beratungsstelle zum Thema Selbsthilfe für interessierte Bürger und für Selbsthilfegruppen, von denen sich inzwischen etliche im Kreis Coesfeld gebildet haben. Im April 2017 startete die Kontaktstelle an der Bahnhofsstraße in Coesfeld. „Der Paritätische ist seitdem ständig gewachsen, die Räume sind zu klein geworden“, erläutert Plaß. Aufgaben sind hinzugekommen, wie etwa die Fachberatung Kindertagseinrichtungen: „Wir haben neun Kindergärten im Kreis Coesfeld, in der Regel von Elterninitiativen gegründet, die sich dem Paritätischen angeschlossen haben“, so Plaß. Insgesamt hat der Paritätische 22 Mitgliedsorganisationen im Kreis Coesfeld – die selbstständig bleiben, aber von dem Paritätischen profitieren. Ein Teil von ihnen befindet sich nun im neuen Zentrum in Coesfeld, der andere Teil dezentral an den Orten ihres Wirkens.