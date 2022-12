Neues Schulgebäude gefeiert

Nun fand wieder eine Reise in den Senegal statt: Sieben Mitglieder des Vereins „Ein Herz für Senegal“ machten sich für neun Tage auf eigene Kosten auf den Weg, um vor Ort die aktuellen Projekte zu begleiten. Außerdem wurden mehrere Hilfsaktionen direkt an Ort und Stelle umgesetzt und Informationen für zukünftige Projekte eingeholt, wie der Verein berichtet.

Ein Highlight der Reise: ein in diesem Jahr errichtetes und von „Ein Herz für Senegal e.V.“ finanziertes zweistöckiges Gebäude, das Platz zum Lernen für 100 Schüler bietet, wurde feierlich eingeweiht. Hierzu wurde die Reisegruppe von rund 100 Schülern zum Schulgelände begleitet. Gesänge, Trommel- und Tanzeinlagen sowie Reden zeigten deutlich, wie sehr sich die Lehrer und Schüler über das neue Gebäude freuen. Auch eine Delegation der Gemeinde sowie der deutschen Botschaft nahmen an dem Festakt teil.

Der Verein ist sich einig: das Bauprojekt konnte nur so erfolgreich realisiert werden, da sich vor Ort der langjährige Freund und ehemalige Dolmetscher des Vereins Antoine Ndione um die Bauleitung kümmerte. Er sorgte mit viel Engagement in Zusammenarbeit mit der Baufirma dafür, dass ein hochwertiges Gebäude errichtet wurde und die Spenden so nachhaltig angelegt werden konnten. „Wir sind Antoine sehr dankbar für seine Unterstützung beim Bau der Klassenräume“, trug Denise Wübbeling, 2. Vorsitzende des Vereins, in ihrer Rede bei der Einweihung vor. Außerdem teilte sie den vielen senegalesischen Zuhörern mit: „Wir freuen uns, wenn ihr euch freut. Uns macht es glücklich, dass wir euch beim Lernen unterstützen können.“

Der Verein konnte in den neun Reisetagen auch direkt vor Ort helfen: mit Begleitung der Caritas Thiès wurde ein Dorf mit 1000 kg Reis unterstützt. Für einen Kindergarten wurde eine Wippe als Spielgerät vor Ort beauftragt und übergeben.

Bei einem spontanen Besuch in einer Grundschule namens Palam Roog stellte sich heraus, dass Schulbücher benötigt werden und ein in die Grundschule integrierter Kindergarten dringend Mahlzeiten für die Kleinen braucht. Die Kinder kommen zu großen Teilen ohne Essen in den Kindergarten und klagen über Bauchschmerzen. Leider sind die Menschen in dieser Region um die Grundschule sehr arm. Hier wurde in die Wege geleitet, dass noch in der folgenden Woche das Essen für die rund 30 Kinder gekauft und zubereitet wurde und sichergestellt, dass die Schule für das restliche sowie im kommenden Jahr genug Verpflegung hat. „Es ist sehr bewegend, dass man mit vergleichsweise wenig finanziellen Mitteln einen großen Unterschied für die Kinder bewirken kann“, so Franziska Niehues, Kassiererin des Vereins. Das Essen für die 30 Kinder, die zwei- bis dreimal wöchentlich in den Kindergarten kommen, kostet umgerechnet ca. 200 Euro im Jahr.

Ein freudiges Erlebnis war die Überreichung von rund 700 Fußballtrikots an eine Schule in Ngonine. Hier zeigte der Besuch, dass die Schule, in der bereits vier Klassenräume von „Ein Herz für Senegal e.V.“ gebaut wurden, wieder weiteren Zulauf von Schülern verzeichnet. Damit genügend Platz zum Lernen besteht, wurden durch die Schule und das umliegende Dorf kurz nach der letzten Regenzeit bereits provisorische Klassenräume aus Stroh gebaut - eine Lösung, die aber nur maximal bis zur nächsten Regenzeit hält. Der Verein prüft nun, inwieweit hier weitere Projekte möglich sind.

„Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit der diesjährigen Reise – nicht nur weil wir in der kurzen Zeit einige kurzfristige Hilfsaktionen durchführen konnten, sondern auch weil wir unsere senegalesischen Freunde und die Partnerorganisationen und -schulen wiedersehen durften“, so Kathrin Hasenkrug, die den Verein das dritte Mal in den Senegal begleitete. „Nun können wir mit den positiven Erfahrungen und der Überzeugung, mit den Geldern eine Verbesserung für die Menschen im Senegal zu bewirken, in Deutschland weiterarbeiten.“

Und die nächste Reisegruppe steht bereits in den Startlöchern. Zurzeit laufen die Planungen, Anfang 2023 in den Senegal zu reisen und die Projekte fortzuführen.

0 Wer dem Verein etwas spenden möchte, kann das Geld an folgendes Konto überweisen: IBAN: DE61 4015 4530 0035 0404 01, BIC: WELADE3WXXX. | www.senegal-ev.de