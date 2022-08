Neues Tierheim soll im März fertig sein

Die Wände des 900 qm großen neuen Tierheims in der Coesfelder Bauerschaft Flamschen sind bereits gezogen. „Der Dachstuhl kommt als nächstes“, erklärt die Geschäftsführerin des Tierschutzvereins Coesfeld, Dülmen und Umgebung, die zusammen mit Kassiererin Birgit Roesmann unserer Zeitung bei einem Rundgang über die Baustelle das künftige Tierheim präsentiert. „Tierheim für den Nordkreis Coesfeld“, wie es heißen soll.

Im März soll alles fertig sein. Das jetzige Tierheim zwischen Coesfeld und Dülmen genügt nicht mehr den heutigen Ansprüchen.

Es lässt sich schon gut erkennen, wo die Unterkünfte für die Tiere, Futterküche, Tierarztraum und Waschküche zu finden sind. „Der vordere Bereich ist für Kleintiere und Katzen vorgesehen“, so Kassenböhmer. „Und hier“, sagt sie und weist auf den Gebäudeteil rechts vom künftigen Eingang, „entsteht der ganze Quarantäne- und tierärztliche Untersuchungsbereich“. Die Tiere sollen mit den Neuzugängen nämlich erst in Berührung kommen, wenn diese untersucht, geimpft und gechipt sind. „Infektionen sollen nicht ins Tierheim eingeschleppt werden“, erläutert Kassenböhmer.

Die gesunden Tiere kommen dann in unterschiedlich großen Räume. „Statt Gitter gibt es Scheiben“, beschreibt Roesmann die neuen Hundezwinger. Damit soll vermieden werden, dass die Hunde die Geräusche von draußen eins zu eins mitkriegen und andauernd unter Stress stehen. „Jetzt ist es so, wenn vorne einer bellt, fangen alle an zu bellen“, sagt Roesmann.

Der Tierschutzverein legte einen langen Hürdenlauf zurück. Von der Suche nach einem passenden Grundstück über die Erschließung im Außenbereich bis hin zum vorzeitigen Aus der KfW-Fördermittel „haben wir einiges hinter uns“, sagt Kassenböhmer. Immer wieder galt es, Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. „Wir mussten hier im Außenbereich sogar einen Teich mit Löschwasser anlegen“, berichtet Kassenböhmer. Dazu gingen die Baukosten für das Projekt in den letzten Jahren durch die Decke. 2018 kalkulierte der Verein noch 1,1 Millionen Euro, inzwischen liegt der Preis für das 900-Quadratmeter-Tierheim auf dem 6000 qm großem Grundstück bei 2,3 Millionen Euro. „Dabei handelt es sich nur um einen einfachen Zweckbau – wir haben hier keinerlei Luxus geplant“, betont Kassenböhmer.

Mehr Tiere als jetzt sollen in dem Neubau nicht aufgenommen werden. Voriges Jahr landeten 1024 Haustiere im Tierheim in Lette. Entlaufene Fundtiere, Abgabetiere und von den Behörden beschlagnahmte Tiere. Zudem übernimmt der Tierschutzverein im Auftrag des Kreises Coesfeld die Kastration von Wildkatzen.

Der Verein habe auch im Südkreis alle Städte und Gemeinden angeschrieben, ob sie Intereresse an einem Tierheim hätten, so Kassenböhmer. „Dort gibt es nämlich keins.“ Die hätten aber abgewunken, „sonst hätten wir ein größeres Gebäude geplant“. So bleibt es dabei: Mit Coesfeld, Dülmen, Nottuln, Havixbeck, Billerbeck, Rosendahl und Senden bestehen Vereinbarungen für die Unterbringung von Fundtieren. Auch Tiere, die von ihren Haltern in Notsituationen abgeben werden müssen, nimmt das Tierheim an – vorausgesetzt sie stammen aus einem der genannten Orte. „Ansonsten müssen wir leider ablehnen“, bedauert Kassenböhmer. Der Platz sei oftmals ohnehin rar.

Bis zu etwa 25 Hunde und 40 Katzen können in dem neuen Tierheim eine Bleibe finden. Dazu Kleintiere wie Vögel, Kaninchen und Meerschweinchen. „Hier“, sagt Kassenböhmer und zeigt auf den hinteren Teil der Wiese, „soll ein Bereich fürs Hundetraining entstehen.“ Tierheimleiter und Hundetrainer Marcel Pieper plant spezielle Übungsstunden für künftige Halter und ihre neuen vierbeinigen Freunde aus dem Tierheim. „Ein Second-Hand-Hund ist ja oft anders“, sagt Kassenböhmer. „Da braucht er auch ein spezielles Training.“

Tierheim rappelvoll

Das Tierheim in Coesfeld-Lette ist proppevoll. „Es ist schwierig, ein Tier in ein neues Zuhause zu vermitteln“, erklärt Sandra Kassenböhmer, Geschäftsführerin des Tierschutzvereins. „Viele Menschen haben sich in der Corona-Zeit ein Tier angeschafft, das ist ein Grund dafür.“ Der Markt sei nun gesättigt. Wer noch geplant habe, sich ein Tier anzuschaffen, verschiebe das Vorhaben oftmals. „Um zu sparen – weil die Preise so sehr steigen.“